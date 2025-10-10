6 máy lọc không khí có màn lọc ấn tượng

Số bình chọn thứ sáu của Sản phẩm tôi yêu 2025 là cuộc đua của 6 mẫu máy lọc không khí, giá từ 1,8 triệu đến 18 triệu đồng.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ sáu có chủ đề Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng, diễn ra ngày 7-16/10. Tuần này, 6 sản phẩm "tranh tài" gồm Amway Atmosphere Mini, Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6, Dyson Hushjet HJ10, Midea KJ300GVN, LG PuriCare Aero Booster Pet và Lumias Bulma.

Amway Atmosphere Mini

Máy lọc không khí Atmosphere Mini có diện tích sử dụng 18,6 m2, phù hợp với không gian sống hiện đại. Sản phẩm trang bị bộ lọc 3 trong 1, gồm màng lọc sơ cấp, HEPA và Carbon, giúp loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn, virus và chất gây dị ứng có kích thước nhỏ đến 0,0024 micromet.

Máy lọc không khí Atmosphere Mini. Ảnh: Amway

Thiết bị có khả năng khử sạch hơn 300 loại bụi và tác nhân ô nhiễm khác, mang lại không gian trong lành, hiện được bán giá 17,95 triệu đồng.

Dyson Hushjet HJ10

Dyson Hushjet HJ10 thu hút với thiết kế nhỏ gọn nhưng công suất lọc mạnh, có thể loại bỏ bụi mịn 0,3 micron, bao gồm formaldehyde, tác nhân gây dị ứng và bào tử nấm mốc. Sản phẩm sử dụng hệ thống lọc kết hợp than hoạt tính và lọc tĩnh điện, giúp duy trì không khí trong nhà ổn định.

Sản phẩm Dyson Hushjet HJ10. Ảnh: Dyson

Máy có độ ồn chỉ 24 dB ở chế độ ngủ, hỗ trợ điều khiển qua ứng dụng. Dyson Hushjet HJ10 có giá 13 triệu đồng.

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 được thiết kế cho không gian rộng đến 87,5 m2, tích hợp hệ thống cảm biến hiện đại 5 trong 1 giúp phát hiện nhanh bụi mịn PM1, PM2.5, cùng nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. Máy sử dụng công nghệ lọc composite 5 lớp, loại bỏ vi khuẩn, virus, tác nhân gây dị ứng, mùi khó chịu và formaldehyde.

Máy lọc không khí Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6. Ảnh: Xiaomi

Thiết bị trang bị màn hình màu hiển thị thông tin trực quan, đèn UVC khử trùng và khả năng kết nối nhà thông minh, có giá 5 triệu đồng.

LG PuriCare Aero Booster Pet

Sản phẩm của LG nhỏ gọn, trang bị bộ lọc HEPA và than hoạt tính, có khả năng loại bỏ bụi siêu mịn từ PM0.01. Công nghệ UVnano kết hợp ion âm giúp diệt khuẩn, khử mùi và giảm tác nhân gây dị ứng.

LG PuriCare Aero Booster Pet. Ảnh: LG

Máy hỗ trợ nhiều tiện ích như luồng khí 360 độ, chế độ Allergy Care, cảnh báo thay bộ lọc, điều khiển qua ứng dụng, hẹn giờ và khóa bảng điều khiển. LG PuriCare Aero Booster Pet được bán giá 18 triệu đồng.

Midea KJ300GVN

Sản phẩm có công suất 23 W, phù hợp với không gian phòng 18-30 m2, sử dụng bộ lọc kép HEPA giúp loại bỏ bụi mịn PM0.3, vi khuẩn và mùi hôi. Công nghệ Plasmacluster ion hỗ trợ khử khuẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe trong môi trường đô thị nhiều khói bụi.

Máy lọc Midea KJ300GVN. Ảnh: Midea

Máy có màn hình LED, đèn báo chất lượng không khí, cảnh báo thay bộ lọc và cảm biến PM2.5, hiện có giá 1,7 triệu đồng.

Lumias Bulma

Lumias Bulma công suất 50 W, bộ lọc HEPA kết hợp than hoạt tính, giúp loại bỏ bụi mịn từ PM0.3 cùng các tác nhân gây dị ứng và mùi khó chịu. Máy tích hợp công nghệ ion âm và tia cực tím UV-C, hỗ trợ diệt khuẩn và khử trùng không khí.

Máy lọc không khí Lumias Bulma. Ảnh: Lumias

Thiết bị hỗ trợ điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại, hẹn giờ, khóa trẻ em và hiển thị chất lượng không khí theo thời gian thực. Lumias Bulma hiện có giá khoảng 1,79 triệu đồng.

Thái Anh