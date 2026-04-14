569 căn hộ tại hai tòa tháp ven biển Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán

Đà NẵngSở Xây dựng vừa thông báo 569 căn hộ chung cư thuộc dự án Đà Nẵng Times Square đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, các căn hộ đủ điều kiện mở bán lần này thuộc hai lô đất CT3 và CT7. Trong tổng số 575 căn hộ, có 569 căn đủ điều kiện giao dịch và 6 căn hộ thông tầng được chủ đầu tư giữ lại làm tài sản đảm bảo.

Dự án Đà Nẵng Times Square do Công ty cổ phần Kim Long Nam làm chủ đầu tư. Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cho phép dự án chuyển đổi từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở đô thị, và điều chỉnh công năng từ căn hộ khách sạn (condotel) sang chung cư.

Dự án Đà Nẵng Times Square (tòa nhà cao nhất) nằm ở khu vực đắc địa ven Biển Đông. Ảnh: Nguyễn Đông

Sở Xây dựng lưu ý, quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án đang được thế chấp ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục giải chấp hoặc có văn bản đồng ý từ phía ngân hàng để ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Về tiến độ thanh toán, chủ đầu tư không được thu quá 30% giá trị hợp đồng trong lần đầu tiên. Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà tối đa 70% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, chủ đầu tư không được thu quá 95% nếu khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ).

Đà Nẵng Times Square nằm tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp, đối diện công viên Biển Đông. Theo quy hoạch điều chỉnh, hai tòa CT3 và CT7 đều có hai tầng hầm, quy mô lần lượt 24 tầng nổi và 31 tầng.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Công ty Kim Long Nam phải thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho từng khách hàng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ cung cấp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Sau sáp nhập, thị trường bất động sản Đà Nẵng được đánh giá bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển khi quỹ đất, đường bờ biển và dư địa đô thị tăng đáng kể. Việc kết nối hạ tầng giữa Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam cũ giúp hình thành trục phát triển liên hoàn từ trung tâm đến phía nam, tạo động lực cho các dự án đô thị quy mô lớn, bất động sản nghỉ dưỡng và khu công nghiệp.

Nguyễn Đông