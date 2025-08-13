5 startup Việt được chuyên gia Mỹ xếp hạng 'nổi bật toàn cầu'

Nhà sáng lập Nucamp (Mỹ) xếp MindX, M Village, Sobanhang, Fundiin, Clevai vào danh sách 10 startup công nghệ nổi bật 2025, định hình Việt Nam trên bản đồ đổi mới toàn cầu.

Danh sách được ông Ludo Fourrage đưa ra hồi tháng 4 thông qua Nucamp - một tổ chức đào tạo về công nghệ, lập trình và an ninh mạng hàng đầu của Mỹ. 10 startup nổi bật 2025 được chọn dựa trên quá trình đánh giá nhiều yếu tố như: tiềm năng đổi mới; công nghệ độc đáo; tốc độ tăng trưởng trung bình cao hơn đối thủ 35%; khả năng lãnh đạo và mở rộng. Ngoài ra, Nucamp còn tham khảo ý kiến các chuyên gia khởi nghiệp như Sarah Hernandez và Robert Harris, để có được góc nhìn thực tế về những yếu tố tạo nên thành công thực sự của một startup.

Ludo là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Nucamp. Trước khi tạo ra Nucamp, ông có 18 năm làm lãnh đạo trong mảng học tập kỹ thuật số tại Microsoft, được Training Magazine vinh danh Nhà lãnh đạo học tập công nghệ năm 2017. Danh sách "10 startup công nghệ nổi bật 2025" đưa ra góc nhìn tổng quan về các thị trường tiềm năng, có thể thu hút đầu tư của các chuyên gia công nghệ toàn cầu và cũng là dữ liệu tham khảo cho việc đào tạo tại Nucamp. Theo Ludo, startup công nghệ Việt đang thu hút rất nhiều sự quan tâm trên toàn cầu trong năm 2025 với tốc độ tăng trưởng 28,36%. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, lực lượng nhân sự trẻ thúc đẩy nhanh tăng trưởng, giúp Việt Nam trở thành trung tâm của tiến bộ công nghệ.

Trong 5 startup Việt, cái tên đầu tiên là MindX - trường dạy công nghệ có hợp tác với hơn 400 công ty trong lĩnh vực để tạo ra nhiều cơ hội học tập thực tế. MindX đặt mục tiêu tiếp cận 150.000 sinh viên vào năm 2025. Bằng cách áp dụng công nghệ mới như AI, Blockchain, khoa học dữ liệu vào giáo dục, trường duy trì tỷ lệ việc làm cao với 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Đội ngũ của MindX. Ảnh: MindX

M Village của CEO Nguyễn Hải Ninh được Ludo mô tả "đã thay đổi hoàn toàn thị trường co-living tại Việt Nam kể từ năm 2021, tạo ra những không gian lý tưởng cho người trẻ phát triển". Đến nay, startup này đã có khoảng 50 cơ sở lưu trú, tỷ lệ lấp đầy 90-95%.

Theo Nucamp, M Village tạo ra những trải nghiệm sống với không gian làm việc, địa điểm ăn uống và các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa với giới trẻ, doanh nhân, khách du lịch, người làm việc từ xa. Các không gian được thiết kế dành cho người trẻ thành thị mong muốn sự linh hoạt với các tiện ích như không gian làm việc chung, sự kiện cộng đồng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại chỗ.

"Điều khiến họ nổi bật là cách kết hợp công nghệ với cuộc sống cộng đồng khi hợp tác với VinHMS để triển khai hệ thống quản lý thông minh trên tất cả các bất động sản, giúp mọi việc từ thủ tục nhận phòng đến bảo trì trở nên suôn sẻ", Ludo Fourrage mô tả.

Fundiin là startup thành công trong lĩnh vực fintech - ngành có tốc độ tăng trưởng CAGR dự báo hơn 45% đến năm 2028. Năm ngoái, startup này trở thành nhà cung cấp dịch vụ mua trước, trả sau đầu tiên hợp tác với Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia. Theo Ludo, đây là bước tiến trong việc đánh giá khả năng tín dụng nhanh và chính xác. Mạng lưới của doanh nghiệp bao gồm hơn 600 nhà bán lẻ trên khắp Việt Nam, bao gồm những tên tuổi lớn như Lotte Cinema, Pharmacity và Guardian.

"Điều tuyệt vời là cách họ giúp dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn ở quốc gia chỉ 4% dân số có thẻ tín dụng. Họ có nền tảng công nghệ kết hợp eKYC và thuật toán chấm điểm tín dụng, giúp người dùng dễ dàng bắt đầu", chuyên gia đánh giá.

Người dùng sử dụng dịch vụ của Fundiin. Ảnh: Fundiin

Cái tên thứ 4 là SoBanHang. Theo đánh giá, startup giúp mang thương mại điện tử hiệu quả đến cho các chủ cửa hàng địa phương với hơn 500.000 doanh nghiệp xử lý giao dịch, trị giá 2,5 tỷ USD mỗi năm. Doanh nghiệp phát triển nhanh, huy động 4 triệu USD từ vốn hạt giống để phát triển công nghệ. Công nghệ của nền tảng cho phép nhà bán lẻ theo dõi hàng tồn, quản lý khách hàng, tìm kiếm sản phẩm thịnh hành, kết nối nhà cung cấp, tạo khuyến mại...

"Đây chính xác là những gì các doanh nghiệp nhỏ cần để nâng cao năng lực cạnh tranh", nhà sáng lập Nucamp nhận xét.

Clevai được đánh giá là startup lĩnh vực EdTech có nhiều đột phá trong giáo dục toán học. Một mô hình livestreaming với sự hỗ trợ của AI, giúp việc học được cá nhân hóa. Sau khi gọi vốn thành công 2,1 triệu USD vòng Series A và nâng tổng số vốn lên 6,1 triệu USD, startup này đóng góp cho sự thay đổi phương pháp học của học sinh.

Nền tảng kết hợp các giáo viên với hệ thống AI phân tích lịch sử học tập của từng học sinh để tạo ra lộ trình học tập tùy chỉnh. Startup sử dụng cơ sở dữ liệu rộng lớn với hơn 140.000 bài tập, đảm bảo học viên có nhiều cơ hội thực hành.

"Với các tính năng như lộ trình học tập được cá nhân hóa và bài tập về nhà được hỗ trợ bởi AI, họ đảm bảo rằng mọi học sinh đều nhận được sự quan tâm cần thiết", trang Nucamp đánh giá.

Ludo Fourrage khẳng định Việt Nam đang có viễn cảnh công nghệ tươi sáng với hơn 5.000 startup trong năm 2025. Lợi thế của thị trường còn đến từ 70% dân số dưới 35 tuổi, nghĩa là rất nhiều người am hiểu công nghệ, mang đến những ý tưởng mới mẻ. Chính phủ Việt hiện nay thể hiện ủng hộ cuộc cách mạng công nghệ bằng nhiều chính sách hỗ trợ.

"Điều thực sự thú vị là chứng kiến các ngành công nghiệp truyền thống đang được thay đổi bằng công nghệ, giúp mọi thứ, từ mua sắm đến ngân hàng, trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người", chuyên gia kết luận.

Hoài Phương