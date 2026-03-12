Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết có 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, chủ yếu là doanh nhân và người làm trong khu vực tư nhân.

Trả lời tại họp báo trước bầu cử sáng 12/3, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết theo kết quả hiệp thương lần thứ ba, có 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, tại TP HCM có 2 người tự ứng cử là ông Nguyễn Vinh Huy, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.

Tại Vĩnh Long có ông Nguyễn Tân Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PUTIN. Tại TP Cần Thơ có ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm dạy nghề Thành Phúc. Tại An Giang có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc.

Đến nay, các ứng cử viên này đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân và tham gia các bước lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

Theo bà Nga, tại nơi sinh sống, cả 5 ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. "Việc có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội thể hiện quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận", bà nói.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: Giang Huy

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công cho biết trong quá trình chuẩn bị bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các địa phương đã tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, Ủy ban Bầu cử tại địa phương tiếp nhận 96 đơn thư; Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận 50 đơn. Ngay sau khi tiếp nhận, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tiểu ban tại địa phương đã phối hợp rà soát. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp ứng cử viên đại biểu Quốc hội nào vi phạm theo đơn khiếu nại, tố cáo đến mức phải tạm dừng việc ứng cử.

Đối với các phản ánh liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở một số địa phương, cơ quan phụ trách bầu cử đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Các cơ quan cũng chưa ghi nhận trường hợp nào phải dừng ứng cử qua đơn thư.

Theo ông Công, trước 10 ngày kể từ ngày bầu cử, việc gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tại các địa phương vẫn được tiếp nhận nhưng tạm dừng xử lý. Những đơn thư tiếp nhận sau thời điểm này sẽ được phân loại và chuyển cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 đối với đại biểu Quốc hội, hoặc chuyển cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đại biểu Hội đồng nhân dân để tiếp tục xử lý.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, Trung ương giới thiệu 217 người, địa phương giới thiệu 647 người. Tỷ lệ người ứng cử trên một đại biểu được bầu là 1,73, bảo đảm số dư theo quy định và chú trọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Trong danh sách ứng cử có 392 người là phụ nữ; 187 người dưới 40 tuổi; 188 người là người dân tộc thiểu số; 64 người ngoài Đảng, chiếm 7,41%; 236 người tái cử, chiếm 27,31%. Số người tự ứng cử là 5.

Ngày 3/2, danh sách cử tri đã được các địa phương niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Cả nước có hơn 78,9 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu vào ngày 15/3 để chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa mới.

Sơn Hà