5 đội được cộng điểm nhờ lượt bình chọn tại Data Fof Life

Vòng bình chọn trực tuyến ngày 3/1, ban tổ chức cho biết 5 đội có số điểm bình chọn áp đảo sẽ được cộng tối đa 10 điểm trên thang điểm 100 tại vòng chung kết, diễn ra ngày 4/1 tại Đài truyền hình Việt Nam.

Bản trình bày Giải pháp phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái pháp luật của Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

"Giải pháp phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ" của Công an tỉnh Thanh Hóa, với 3.158 lượt bình chọn. Theo đánh giá của ban tổ chức, đội thi nhận được số lượt bình chọn cao nhờ giải pháp đậm tính nhân văn, có thể ứng dụng ngay vào đời sống. Giải pháp đồng thời có tính răn đe các đối tượng định thực hiện hành vi mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái quy định của pháp luật thông qua thủ đoạn hợp thức hóa thông tin người mẹ trong giấy chứng sinh tại các cơ sở y tế.

Các đội còn lại thu hút số vote cũng là các sản phẩm, giải pháp gắn với nhu cầu trong đời sống xã hội như: CCCD.IO với giải pháp định danh điện tử bằng công nghệ AI; iHUb - chấm điểm tín dụng cá nhân, DoubleMQV với hệ thống giám sát giao thông thông minh tại ngã tư; VinaTim với nền tảng từ thiện

Danh sách 5 đội được cộng điểm tối đa 10 điểm tại vòng chung kết:

Các đội thi tham gia Data For Life ngoài mục tiêu chia sẻ giải pháp tới cộng đồng, còn mong muốn đạt được giải thưởng cao, góp phần chứng minh năng lực cũng như tính hiệu quả của giải pháp. "Chúng tôi muốn tận dụng tối đa những lợi thế ban tổ chức đưa ra để đạt giải thưởng cao nhất có thể khi tham gia cuộc thi", đại diện DoubleMQV cho hay.

Để chuẩn bị cho chung kết diễn ra ngày 4/1, hôm nay, top 10 đội thi đã có mặt tại Đại học Bách Khoa Hà Nội để hoàn thiện sản phẩm dự thi dưới sự hướng dẫn của mentor, cũng như chuẩn bị demo và bài trình bày sản phẩm.

Nguyễn Phượng

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2023) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức từ 7/8, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và Báo VnExpress.

Cuộc thi với mục tiêu thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuộc thi phát động từ 26/10, trải qua ba vòng, gồm sơ loại (41 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Tổng giải thưởng dự kiến là 370 triệu đồng, trong đó giải Nhất và giải Nhì lần lượt là 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.