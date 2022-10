5 cầu thủ trẻ nhất từng đá World Cup

Whiteside trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd, và ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 1982 ở tuổi 17. Ông được so sánh với huyền thoại đồng hương George Best, và nhanh chóng trở thành trụ cột của CLB. Whiteside ghi 68 bàn sau 278 lần ra sân cho Man Utd trong bảy năm tiếp theo, giành hai chức vô địch Cup FA năm 1983, 1985, một Siêu Cup Anh năm 1983, và từng đá chung kết FA Youth Cup 1982 và Cup Liên đoàn 1983. Ông gia nhập Everton năm 1989, và giải nghệ hai năm sau đó, ở tuổi 26, do chấn thương đầu gối.