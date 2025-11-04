400 doanh nghiệp tham gia diễn đàn xuất nhập khẩu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức Diễn đàn kinh tế MB Economic Insights 2025, ngày 7/11 tại khách sạn Melia Hà Nội, với sự tham dự của hơn 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam.

Đây là năm thứ 11 ngân hàng tổ chức diễn đàn này. Sự kiện lần này có chủ đề "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá", quy tụ khoảng 450 đại biểu, gồm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước cùng các chuyên gia quốc tế đến từ World Bank, tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ và nhiều tổ chức nghiên cứu, học thuật.

Năm nay, ngân hàng lần đầu tổ chức các phiên thảo luận chuyên sâu, quy tụ chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng đại diện Bộ Công Thương, Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo MB. Các chuyên gia sẽ cùng thảo luận các vấn đề nóng như: thuế quan, đầu tư công, chính sách tiền tệ - tài khóa, tỷ giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.

Diễn đàn kinh tế MB Economic Insights 2025 tổ chức ngày 7/11. Ảnh: MB

Bên cạnh đó, chương trình thảo luận về những chủ đề cốt lõi như tăng trưởng toàn cầu, chính sách vĩ mô - tài chính và chiến lược quản trị rủi ro cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động. Diễn đàn cũng phân tích triển vọng kinh tế năm 2026, bao gồm các yếu tố tăng trưởng, lạm phát, việc làm và khuyến nghị chiến lược phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tại đây, doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia, qua đó có thêm những thông tin quan trọng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Trải qua hơn một thập kỷ, MB Economic Insights duy trì phương châm "Nói có dữ liệu, làm có giải pháp". Sự kiện đã tạo được không gian trao đổi, giúp chuyển hóa dữ liệu vĩ mô thành tư vấn chiến lược cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tối ưu chi phí vốn và nâng cao năng lực chống chịu trước rủi ro. Với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, diễn đàn đã tạo dựng uy tín nhờ chất lượng dự báo và tính ứng dụng thực tiễn.

Các chuyên gia tham dự MB Economic Insights. Ảnh: MB

Tham gia sự kiện nhiều năm liền, ông Trần Mậu Huy, đại diện Công ty TNHH Hào Hưng, cho biết việc tham dự diễn đàn giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn khi đối mặt với biến động tỷ giá và lãi suất, qua đó tăng doanh thu, giảm chi phí.

"Thông qua MB Economic Insights, chúng tôi tiếp cận được nhiều giải pháp tài chính hiệu quả, đặc biệt là các công cụ phòng vệ phái sinh, giúp doanh nghiệp duy trì ổn định và tự tin xây dựng chiến lược dài hạn", ông chia sẻ.

Ông Lê Văn Trung, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Stavian Hóa chất cho biết diễn đàn đã tạo ra môi trường để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các chiến lược hợp tác, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Với định hướng hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu "mở lối giao thương - vươn ra biển lớn", MB tập trung cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại toàn diện. Ngân hàng ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo minh bạch, an toàn cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế, mua bán ngoại tệ và thư tín dụng. Đồng thời, đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về thị trường quốc tế luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tối ưu quy trình và chi phí giao dịch.

Biz MBBank là một trong hai nền tảng số trọng điểm của ngân hàng, bên cạnh App MBBank dành cho khách hàng cá nhân. Hiện nền tảng đang phục vụ hơn 350.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, được tích hợp giao dịch quốc tế, mua bán ngoại tệ và các dịch vụ tài chính trực tuyến trên một hệ thống duy nhất. Chuyển đổi số là một trọng tâm trong chiến lược phát triển của MB, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng doanh nghiệp.

MB hiện nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu thị phần ngoại tệ tại Việt Nam, và hai năm liên tiếp 2024-2025 được The Asian Banker ghi nhận là Ngân hàng Ngoại hối xuất sắc nhất Việt Nam.

Minh Ngọc