40 giải pháp công nghệ được vinh danh tại Make in Viet Nam

10h40 Sản phẩm công nghệ cao Viettel chinh phục thị trường nước ngoài

Trong các doanh nghiệp công nghệ số, Viettel là một trong những đơn vị thành công trong việc đưa sản phẩm Make in Viet Nam ra nước ngoài. Chia sẻ về hành trình này, ông Lê Minh Hà - Giám đốc Giải pháp Quốc tế Tổng công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel cho biết, đầu năm 2010, Viettel có chiến lược, nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm công nghệ chất lượng cao.

Khi làm việc với đối tác, Viettel nhận ra doanh nghiệp Việt đang phụ thuộc vào việc nhập "nguyên liệu" từ nước ngoài, không đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và chưa đảm bảo được vấn đề an toàn thông tin.

Ông Lê Minh Hà - Giám đốc Giải pháp quốc tế, Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel. Ảnh: Đình Tùng

Do đó, Viettel tham gia nghiên cứu các sản phẩm công nghệ viễn thông do có thế mạnh là thị trường rộng lớn tại 11 quốc gia. Doanh nghiệp cũng có nguồn nhân lực tốt, ngân sách ổn định cho các dự án nghiên cứu, đầu tư. Công ty cũng đưa nhiều sản phẩm Make in Vietnam ra nước ngoài.

Với sản phẩm công nghệ viễn thông, công nghệ cao, Viettel làm chủ công nghệ mạng 4G, công nghệ lưu trữ, cung cấp cho 30 triệu thuê bao 4G. Với hạ tầng 5G, công ty đang làm chủ và phát triển mạng lõi, truyền dẫn và truy cập cũng như 2 dòng chipset là công nghệ mới đang ứng dụng vào phát sóng. Hiện tại, Viettel đã triển khai 5G tại hầu hết tỉnh thành, sau đó sẽ đến các thị trường đang đầu tư và khu vực châu Á

Trong lĩnh vực chính quyền số, trung tâm giám sát và điều hành thông minh ra đời, giúp Chính phủ triển khai các giải pháp CDS, hướng tới phát triển thành phố thông minh. Giải pháp này đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.

Với ngành giáo dục số, Viettel tham vọng phát triển hệ sinh thái giáo dục số toàn diện, chuyển đổi số tất cả các hoạt động từ bộ, các trường đến giải pháp học tập trọn đời. Tại thị trường quốc tế, doanh nghiệp triển khai hỗ trợ các hoạt động giáo dục như SMAS tại 1.000 trường; Viettel Study, E-learning..

Về ngành y tế, hệ sinh thái y tế số của Viettel kết nối 3.000 cơ sở y tế, 14.000 cơ sở tiêm chủng, 38.000 cơ sở cung ứng thuốc... đồng thời hỗ trợ các quốc gia phòng chống Covid-19 với hộ chiến Vaccin, tiêm chủng...

Bên cạnh đó, Viettel Money xây dựng hệ sinh thái toàn diện phục vụ mọi nhu cầu của con người...Với hệ sinh thái an ninh mạng, Viettel làm chủ hoàn toàn về công nghệ trong trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC).

Để các doanh nghiệp số phát triển, đại diện Viettel đưa ra 2 giải pháp. Trong đó, chính phủ cần có chính sách để tạo dựng thị trường nội địa cho các sản phẩm công nghệ cao, thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao... Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cần tăng cường các chương trình xúc tiến, hợp tác quốc tế để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thị trường nước ngoài.