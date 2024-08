4 nhà khoa học Việt vào bảng xếp hạng 'ngôi sao đang lên' năm 2024

Các nhà khoa học được gắn huy hiệu "Rising Star" - ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới, do website Research.com công bố ngày 16/8.

Website Research.com, cổng thông tin điện tử dành cho các nhà khoa học thế giới, vừa công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2024. Đây là năm thứ ba bảng xếp hạng "Best Rising Stars of Science in the World" được công bố.

Trong số 6 nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam có tên, 4 người trong nước, gồm TS Trần Nguyễn Hải (trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 553), TS Thái Hoàng Chiến (trường Đại học Tôn Đức Thắng, xếp hạng 771), TS Hoàng Nhật Đức (trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 776) và TS Phùng Văn Phúc (Đại học Công nghệ TP HCM, xếp hạng 859). Cả 4 nhà khoa học này đều từng góp mặt trong danh sách năm trước đó.

So với năm 2023, danh sách năm nay có lượng nhà khoa học giảm một và không có ai vào top 10 nhà khoa học dẫn đầu. GS.TS Trần Xuân Bách, Đại học Y Hà Nội, xếp hạng 2 thế giới năm 2023, không có mặt trong danh sách năm 2024.

Có hai nhà khoa học là người nước ngoài gồm Hossein Moayedi (trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 281); Mohammad Ghalambaz (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, xếp hạng 358).

Các nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam có mặt trong danh sách. Ảnh chụp màn hình

TS Trần Nguyễn Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS), trường Đại học Duy Tân, có năm thứ hai góp mặt trong danh sách. 4 năm liên tiếp, TS Hải được ghi nhận trong danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới, sở hữu nhiều bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín với chỉ số trích dẫn cao. Số lượng các bài báo thuộc hạng Q1 của TS Hải trong lĩnh vực Khoa học Môi trường theo WoS chiếm trên 70% và chỉ số trích dẫn hơn 8.500 lần (theo cơ sở dữ liệu của Google Scholar). Anh là một trong 10 gương mặt tài năng trẻ được trao giải thưởng Quả cầu vàng khoa học công nghệ năm 2019. Hiện anh là thành viên Ban biên tập cho 12 tạp chí quốc tế chuẩn ISI và tham gia phản biện cho hơn 100 tạp chí quốc tế uy tín.

TS Trần Nguyễn Hải, thành viên Ban biên tập cho 12 tạp chí quốc tế chuẩn ISI, là gương mặt mới vào danh sách năm 2023. Ảnh: Hai Tran

TS Thái Hoàng Chiến là thành viên của nhóm nghiên cứu Cơ học tính toán (DCM), một trong những nhóm nghiên cứu đầu tiên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. TS Chiến công bố gần 100 công trình nghiên cứu, trong đó có nhiều bài trên các tạp chí ISI. Năm 2023 anh cũng là một trong 5 nhà khoa học Việt Nam được gắn huy hiệu "Rising Star" - ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới.

TS Thái Hoàng Chiến. Ảnh: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS Phùng Văn Phúc, Đại học Công nghệ TP HCM, là nhà khoa học thuộc top 1% thế giới chuyên ngành Cơ khí và hàng không vũ trụ, vì nghiên cứu được trích dẫn nhiều và đóng góp trong lĩnh vực họ đang theo đuổi.

Anh có 5 năm liền vào danh sách 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, đồng thời ba năm liên tiếp được gắn huy hiệu "Rising Star" năm 2022, 2023 và 2024. TS Phúc công bố hơn 60 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI với những nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và Hàng không vũ trụ.

TS Phùng Văn Phúc. Ảnh: Hutech

TS Hoàng Nhật Đức là nhà khoa học trẻ tại Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao (IRD), trường Đại học Duy Tân. Anh công bố hơn 120 công trình, bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó nhiều công trình thuộc danh mục ISI. TS Đức nhiều năm liền có mặt trong danh sách top 10.000 nhà khoa học xuất sắc của thế giới năm 2021, 2022. Hướng nghiên cứu chính của TS Hoàng Nhật Đức là ứng dụng và phát triển các mô hình học máy và thị giác máy tính trong ngành kỹ thuật xây dựng và cảnh báo thiên tai.

TS Hoàng Nhật Đức. Ảnh: Trường Đại học Duy Tân

Bảng xếp hạng thống kê nhà khoa học hàng đầu từ tất cả lĩnh vực nghiên cứu chính, trong đó thống kê chỉ xét người có công bố đầu tiên trong 12 năm trở lại đây.

Năm nay Trung Quốc có nhiều nhà khoa học nhất (358, tăng nhẹ so với năm 2023), sau đó là Mỹ (153, giảm so với năm 2023), một số quốc gia khác như Iran (48), Anh (43), Australia (46), Đức (27), Singapore (18), Hàn Quốc (17). Người dẫn đầu bảng xếp hạng là Mohsen Sheikholeslami (Iran).

Ở đợt xếp hạng lần này, Research.com xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa, có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar và Microsoft Academic Graph.

Tiêu chí để một nhà khoa học được đánh giá trong bảng xếp hạng toàn cầu dựa trên chỉ số General H-index (chỉ số đánh giá trên cơ sở các bài báo khoa học và giá trị trích dẫn trên tất cả các chuyên ngành), tỷ lệ đóng góp trong lĩnh vực nhất định, bên cạnh các giải thưởng và thành tựu của họ. Chỉ 1.000 nhà khoa học hàng đầu có chỉ số H cao nhất mới được đưa vào bảng xếp hạng.

Research.com cho biết vị trí xếp hạng không phải là thước đo tuyệt đối để định lượng sự đóng góp của các nhà khoa học. Họ đối chiếu chéo và kiểm định từng nhà khoa học thông qua một số tiêu chí phụ khác như số lượng công bố tại các tạp chí lớn, kỷ yếu hội nghị để xem xét các tác động của họ trong một số chuyên ngành nhất định.

Microsoft Academic Graph (MAG) là dịch vụ miễn phí hoạt động tương tự như các nền tảng trả phí như Scopus, Dimensions và Web of Science, song đã ngừng hoạt động vào cuối năm 2021. Research.com nhìn nhận, MAG vẫn là một trong những cơ sở dữ liệu nổi bật và vững chắc hiện có trong cộng đồng khoa học để tiến hành nghiên cứu và xây dựng các công cụ khoa học.

Như Quỳnh