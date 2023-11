4 năm FPT Camera hỗ trợ công nghệ giám sát cho VnExpress Marathon

Kể từ giải VM Quy Nhơn, tháng 7/2020, FPT Camera luôn đồng hành VnExpress Marathon nghiên cứu, lắp đặt hàng chục camera hỗ trợ giám sát an ninh, an toàn.

Năm 2020, VnExpress Marathon Quy Nhơn lần thứ hai trở lại thành phố biển của tỉnh Bình Định. Với quy mô mở rộng, ban tổ chức đặt yêu cầu cao hơn về mọi mặt, trong đó có việc đảm bảo an ninh, an toàn, giám sát VĐV. FPT Camera với vai trò là đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ viễn thông hàng đầu trong nước, quyết định đồng hành cùng giải.

Hệ thống camera lắp tại vạch xuất phát VM Quy Nhơn 2020, ngay quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: FPT

Một tháng trước khi ngày chạy chính thức diễn ra, đội ngũ kỹ thuật viên của FPT Camera đã đi khảo sát thực địa, cung đường để tính toán vật tư, thiết bị đảm bảo tối ưu nhất cho công tác tổ chức. Với kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng viễn thông lâu năm, đội đã hoàn tất việc lắp đặt và thử nghiệm trong một tuần.

Camera được lắp đặt ở những vị trí trọng yếu, đặc biệt là khu vực xuất phát và vạch đích. Sản phẩm được sử dụng tại giải chạy là dòng IQ2S với vỏ hợp kim IP66, chống chịu thời tiết khắc nghiệt như mưa, bụi và nhiệt độ cao tới 75 độ C. Sự xuất hiện của những chiếc camera độ phân giải cao, góc nhìn rộng, hỗ trợ lưu trữ trên Cloud cho độ trễ gần như bằng không, trở thành trợ thủ đắc lực giúp ban tổ chức quyết định những tình huống không rõ ràng, đảm bảo tính công bằng trong thi đấu.

IQ2S là dòng sản phẩm được lắp đặt trên đường chạy. Ảnh: FPT

Kể từ VM 2020, FPT Camera liên tục đồng hành với tất cả các giải đấu của VnExpress Marathon. Đơn vị này cũng nâng số lượng camera giám sát, không chỉ theo dõi đường đua mà còn khu vực gian hàng của nhà tài trợ, nhà kho và mọi hạng mục liên quan giải đấu.

Năm 2022, cùng với sự đồng hành của FPT Camera, VnExpress Marathon liên tục cải thiện chất lượng. Các giải chạm mốc 10.000. Số lượng camera hỗ trợ trong các sự kiện cũng tăng. FPT Camera áp dụng tính năng khoanh vùng chuyển động tích hợp AI, hỗ trợ cảnh báo cho BTC khi có vận động viên chạy sai hướng. Hệ thống camera này còn lưu trữ lại video về đích của tất cả các vận động viên, cho phép tải xuống để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng. Nâng cấp của FPT Camera và ban tổ chức được cộng đồng runner hưởng ứng, đánh giá cao.

Mascot của FPT Camera tại VM Hanoi Midnight 2023. Ảnh: FPT

Năm 2023, FPT Camera xuất hiện trong mọi giải đấu VnExpress Marathon. Số lượng camera được nâng lên gấp 4 lần so với năm đầu. Đơn vị còn nghiên cứu thêm nhiều giải pháp, tính năng ứng dụng AI hỗ trợ trong việc kiểm soát an ninh xuyên suốt mùa giải. Đơn cử như giải pháp đếm người (people counting) được áp dụng trong ba ngày nhận Bib tại VM Hanoi Midnight 2023 Ioniq 5 Cup.

Đây là giải pháp ứng dụng AI do đội ngũ FPT Camera nghiên cứu, tích hợp và phát triển, hỗ trợ nhận biết lưu lượng vận động viên ra vào khu vực lấy Bib, nhận biết thời điểm đông người trong ngày. Từ đó điều phối an ninh , an toàn, hiệu quả.

Một vận động viên hứng thú với giải pháp đếm người tại điểm check-in. Ảnh: FPT

Đại diện FPT Camera cho biết việc đồng hành cùng VnExpress Marathon nằm trong chiến lược dùng công nghệ hỗ trợ thể thao. Đơn vị cho rằng những chiếc camera như công nghệ VAR trong bóng đá. "Chúng tôi muốn đồng hành cùng ban tổ chức VnExpress Marathon tạo ra những giải đấu hiện đại, an toàn, mang tầm cỡ quốc tế’, đại diện nhãn hàng nói.

"Sự xuất hiện của hệ thống camera dày đặc giúp chúng tôi quan sát mọi diễn biến trên đường đua, kể cả lúc trời chưa sáng. Nhờ đó, chúng tôi có thể phát hiện gian lận, xử lý được nhiều tình huống phát sinh, đảm bảo giải diễn ra thông suốt, an toàn", đại diện VnExpress Marathon nhận định.

VnExpress Marathon liên tục mở rộng, thu hút VĐV quốc tế với mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Đại diện FPT Camera cho biết sẽ phối hợp với ban tổ chức để nghiên cứu, áp dụng những công nghệ mới nhất, tăng số lượng camera trong bối cảnh chất lượng giải ngày càng tăng.

Hoài Phương