4 dòng máy giặt dung tích lớn mới nhất từ Toshiba

Toshiba giới thiệu 4 dòng máy giặt tích hợp các công nghệ mới nhất, bảng cảm ứng, điều khiển từ xa qua điện thoại, giúp bảo vệ sợi vải, tiết kiệm năng lượng.

Dải sản phẩm máy giặt được Toshiba mở rộng, tập trung nhóm dung tích lớn từ 12 kg trở lên, phù hợp với gia đình đông người hoặc những ai thường xuyên phải giặt nhiều đồ cùng lúc. 4 sản phẩm trang bị bảng điều khiển cảm ứng, thông tin hiển thị to giúp thao tác điều khiển dễ dàng, dễ quan sát trong không gian phòng giặt có ánh sáng hay thay đổi.

Trong nhóm máy giặt cửa ngang, mẫu TW-T21BU130UWV (MG) dung tích 12 kg và TW-T21BU140UWV (MG) dung tích 13 kg tập trung vào hiệu quả giặt sạch và giữ gìn chất liệu vải.

Mẫu máy giặt TW-T21BU130UWV (MG). Ảnh: Toshiba

Trong đó, Ultra Fine Bubble (UFB) tạo ra các bọt khí siêu nhỏ, có khả năng len sâu vào từng sợi vải, hỗ trợ đánh bật vết bẩn mà không cần giặt mạnh tay hay tăng nhiệt độ nước.

Kết hợp tính năng giặt hơi nước Great Steam, hai mẫu này có thể diệt khuẩn lên tới 99,99%, đồng thời giảm nhăn vải sau mỗi lần giặt, phù hợp với trang phục công sở hoặc quần áo trẻ nhỏ cần giữ phom và sạch khuẩn.

Bên cạnh đó, công nghệ GreatWaves có ở chương trình giặt Bảo vệ màu (Color Alive) giúp hạn chế phai màu vải sau nhiều lần giặt nhờ giặt nước lạnh kết hợp cùng sóng nước cực mạnh giúp giặt sạch hiệu quả mà không cần dùng nước nóng.

Còn công nghệ Aroma+ tối ưu quá trình ngâm với nước xả vải, giúp quần áo thơm lâu hơn mà không cần dùng thêm các sản phẩm làm thơm bên ngoài.

Máy sử dụng động cơ Origin Inverter giúp tiết kiệm điện năng và vận hành êm ái, phù hợp với những gia đình sống tại căn hộ chung cư có không gian hạn chế. Sức chứa của lồng giặt thật sự lớn để đáp ứng nhu cầu giặt giũ của những gia đình đông thành viên.

Phiên bản TWD-T21BU140UWV (MG) là mẫu máy giặt sấy hai trong một, với khả năng giặt 13 kg và sấy 8 kg. Ngoài các công nghệ đã có trên hai mẫu giặt cửa ngang kể trên, máy còn tích hợp hệ thống sấy ngưng tụ, giúp sấy khô hiệu quả, không làm tỏa hơi ẩm ra môi trường, phù hợp với thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc hoặc những ngày mưa kéo dài ở miền Nam.

Khả năng điều khiển từ xa qua ứng dụng TSmartLife trên điện thoại giúp người dùng có thể hẹn giờ giặt, chọn chế độ hoặc theo dõi quá trình hoạt động kể cả khi đang đi làm hoặc chăm con nhỏ.

Trong dòng máy giặt lồng đứng, mẫu AW-DUK1300KV (MK) sử dụng động cơ Inverter truyền động trực tiếp, cho hiệu suất vận hành êm và tiết kiệm năng lượng. Máy vẫn trang bị công nghệ UFB tạo bọt khí siêu nhỏ như các mẫu khác, kết hợp với GreatWaves, hệ thống tạo luồng nước mạnh mẽ giúp hòa tan bột giặt và giặt sạch nhanh chóng.

Mẫu máy giặt AW-DUK1300KV (MK). Ảnh: Toshiba

Thiết kế nắp trợ lực giúp người dùng dễ dàng đóng mở nhẹ nhàng, giảm nguy cơ kẹt tay, phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ em. Máy tích hợp khóa an toàn và chế độ vệ sinh lồng giặt.

Ở phân khúc giặt sấy đa năng, mẫu TWD-BM135GF4V (MG) nổi bật với công nghệ SenseDose, hệ thống tự động phân bổ lượng nước giặt và nước xả tùy theo khối lượng đồ, giúp tối ưu hiệu suất giặt, giảm lãng phí hóa chất và bảo vệ da người dùng khỏi cặn bám. Ngoài các công nghệ như UFB, GreatWaves hay sấy ngưng tụ, sản phẩm còn trang bị thêm Công nghệ SteamCare sử dụng hơi nước để diệt khuẩn và giảm nhăn hiệu quả.

Mẫu máy giặt TWD-BM135GF4V (MG). Ảnh: Toshiba

Theo đại diện Toshiba, các mẫu máy giặt và giặt sấy được phân phối tại hệ thống Điện máy Xanh và các cửa hàng trên toàn quốc. Đây là một phần trong chiến lược hợp tác của hãng nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm gia dụng tích hợp công nghệ hiện đại, thiết kế tối ưu và chính sách hậu mãi uy tín. Thời gian tới, đơn vị sẽ có thêm nhiều ưu đãi giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Thái Anh