35 gương mặt góp mặt trong đề cử HLV yêu thích 2025

HLV Kim Sang Sik, Mai Đức Chung cùng 33 đồng nghiệp có tên trong danh sách đề cử HLV yêu thích năm 2025 nhờ những đóng góp nổi bật cho thể thao Việt Nam.

Danh sách đề cử thuộc chương trình bình chọn "Vận động viên, Huấn luyện viên yêu thích năm 2025", nhằm tôn vinh những người trực tiếp huấn luyện, đào tạo và chỉ đạo chuyên môn, góp phần nâng tầm thành tích của VĐV.

Giao diện bình chọn hạng mục Huấn luyện viên yêu thích. Ảnh chụp màn hình

Ở nhóm bóng đá, HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng sau một năm thành công với cú hat-trick danh hiệu gồm vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành HC vàng SEA Games 33. Với bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung góp mặt nhờ dấu ấn huy chương tại giải Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Nhóm các môn Olympic tạo điểm nhấn nhờ "mưa" huy chương ở đấu trường châu lục và SEA Games. Ở môn bơi, HLV Nguyễn Hoàng Vũ dẫn dắt VĐV giành 2 HC vàng, 7 HC bạc, 6 HC đồng tại giải vô địch châu Á 2025, đồng thời đóng góp bộ huy chương lớn ở SEA Games 33.

Bình chọn VĐV, huấn luyện viên yêu thích 2025

Canoeing chứng kiến HLV Lưu Văn Hoàn ghi dấu bằng 1 HC vàng giải vô địch châu Á, 6 HC vàng giải vô địch trẻ châu Á và 4 HC vàng SEA Games 33. Ở bộ môn rowing, HLV Lê Văn Quang gây ấn tượng khi dẫn dắt học trò giành 6 HC vàng tại giải vô địch châu Á và 4 HC vàng tại SEA Games 33.

Ở cấp độ thế giới và tuyển trẻ, danh sách ghi nhận HLV Trần Thị Vui (cầu mây) với thành tích ấn tượng tại giải vô địch thế giới. HLV Huỳnh Hoa Minh Nhật (cờ vua) và Lưu Văn Thắng (cử tạ) được đánh giá cao ở công tác đào tạo, tạo nền tảng để VĐV trẻ giành nhiều huy chương tại các giải thế giới, châu Á trong năm qua.

Danh sách còn có nhiều tên tuổi như Nguyễn Thúy Ngân (wushu), Trương Minh Sang (thể dục dụng cụ), Trần Quốc Cường (bắn súng). Thành tích chi tiết của từng cá nhân được cập nhật trên cổng bình chọn.

Giao diện bình chọn hạng mục Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật yêu thích. Ảnh chụp màn hình

Hạng mục huấn luyện viên thể thao người khuyết tật có 4 đề cử. HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh) góp mặt nhờ thành tích của học trò tại World Para Athletics Grand Prix và World Abilitysport Games. HLV Lê Quang Thái gắn liền với dấu ấn của lực sĩ Lê Văn Công tại giải vô địch thế giới. HLV Bùi Quang Vũ (cờ vua) và Nguyễn Đăng Viễn (bơi) cũng được vinh danh nhờ mang về nhiều huy chương quốc tế và quốc gia.

Đại diện ban tổ chức cho biết danh sách đề cử không chỉ ghi nhận thành tích bề nổi mà còn tôn vinh công sức thầm lặng của những người thầy trong việc thiết kế lộ trình, giữ kỷ luật cho VĐV.

Độc giả tham gia bình chọn bằng cách đăng nhập MyVnE, chọn tối đa 5 đề cử mỗi hạng mục. Cổng bình chọn mở đến 24h ngày 6/3/2026. Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 HLV và 3 HLV thể thao người khuyết tật được yêu thích nhất để vinh danh.

Chương trình bình chọn "Vận động viên, Huấn luyện viên yêu thích năm 2025" thuộc chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, do Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) phối hợp cùng FPT Online tổ chức.

Hải Long