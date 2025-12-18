34 cựu cán bộ Cục An toàn thực phẩm bị truy tố nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng

Hà NộiHai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế và 53 người bị VKS truy tố với cáo buộc đưa nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng trong đường dây bôi trơn hồ sơ cấp phép.

Hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hai cấp phó và 30 cán bộ dưới quyền vừa VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ, ngày 16/12.

21 người làm ở doanh nghiệp và cá nhân làm dịch vụ bị truy tố Đưa hối lộ.

Cáo trạng được VKSND Tối cao ban hành sau 4 ngày Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra kết luận điều tra đề nghị truy tố. Vụ án sẽ được xét xử tại TAND Hà Nội.

Quy trình "bôi trơn" hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm.

Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thế nhưng trong 7 năm liên tiếp, từ 2018 đến 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của cục đã lợi dụng "quy định chung chung" của pháp luật để tạo cơ chế xin - cho, đưa nhận hối lộ.

Các sai phạm diễn ra trong quá trình thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP.

Với việc thẩm định xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của Cục về việc "chi tiền để xong việc". Mỗi hồ sơ có "giá" trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ông Phong bị cáo buộc đồng ý chủ trương cho chuyên viên nhận tiền để giúp đỡ người nộp hồ sơ, song kèm theo đó là cơ chế ăn chia rõ ràng. Cục trưởng nhận từ 2,5 đến 3 triệu đồng một bộ hồ sơ; còn lại chia theo các cấp, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên thụ lý.

Hai cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga. Ảnh: Bộ Y tế/Công an

Với mảng giấy xác nhận nội dung quảng cáo do bà Trần Việt Nga (Cục phó từ 2018-2024, Cục trưởng từ 2024 đến khi bị bắt) phụ trách. Bà Nga yêu cầu đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ. Nhưng bà dặn dò quán triệt đến các chuyên viên phải "tế nhị, kín đáo". Sau khi nhận tiền, chuyên viên đã chia cho bà Nga từ 2 đến 3,5 triệu đồng một hồ sơ.

Ở lĩnh vực thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP, Phòng giám sát và truyền thông được phân công là đơn vị đầu mối thực hiện. Tuy nhiên từ năm 2020 đến 2020, Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc điều hành Công ty MediPhar và MediUSA) đã thỏa thuận và đưa tiền cho cán bộ Cục để được tạo điều kiện sớm.

Ngoài chi tiền đặt lịch thẩm định, Mạnh cũng nhiều lần chi cho đoàn kiểm tra trong việc thẩm định, thẩm định lại nhà máy. Mạnh đã chi tổng cộng hơn một tỷ đồng cho đoàn của Cục An toàn thực phẩm. Trong đó, ông Phong nhận 330 triệu.

Lợi dụng quyền hạn ở 3 lĩnh vực trên, ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị can là cá nhân doanh nghiệp. Trong đó tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỷ đồng và cấp GMP là 1 tỷ đồng.

Riêng ông Phong được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo; bà Nga hưởng lợi cá nhân 8 tỷ đồng, cũng với vai trò là người chỉ đạo. Cục phó Nguyễn Hùng Long hưởng lợi 8,6 tỷ đồng, Cục phó Đỗ Hữu Tuấn hưởng 4,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, 21 bị can bị truy tố đã đưa hối lộ tổng 77,4 tỷ đồng. Còn với số tiền đưa hối lộ 27,5 tỷ đồng, Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

=>> Danh sách 55 người bị truy tố

Phạm Dự