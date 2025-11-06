32 kẻ giăng bẫy lừa phụ nữ 'có tiền nhưng thiếu tình'

Trung QuốcHơn 50 phụ nữ bị dụ mua nhà giá cao bởi kịch bản tình yêu tinh vi của nhóm môi giới, chỉ biết sự thật khi phát hiện mình bị 'chung chồng'.

Ngô Lệ, 47 tuổi, từng làm việc trong ngành xuất khẩu hàng may mặc. Cô có hai đời chồng, một người tính cách không hợp, một người đã lấy đi của cô 200.000 nhân dân tệ và một căn hộ. Sau khi ly hôn, cô "không bao giờ dám tin vào tình yêu nữa".

Đến ngày 4/7/2023, "người đàn ông hoàn hảo" tên Trương Thiếu Khang bước vào cuộc đời Lệ.

Họ quen nhau qua web hẹn hò và kết bạn trên WeChat. Khang gửi một bản giới thiệu bản thân kèm chứng minh thư. Anh ta tự nhận sinh năm 1978, quê ở Giang Tô, có hai căn nhà ở quê và đang làm việc trong ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Tối đó, Khang gửi yêu cầu gọi video và trò chuyện trong 14 phút.

Sau đó, Khang ngày nào cũng hỏi thăm Lệ đang làm gì, ăn cơm chưa, gửi hoa quả cho cô, gọi video cùng cô "ngắm biển". Trái tim vốn khép kín của Lệ dần rung động.

Cuối tháng 7/2023, Lệ đến thành phố Uy Hải. Khang dẫn cô đi ngắm biển, nấu hải sản cho cô. Một tối hẹn hò, anh ta cho Lệ xem ảnh trên điện thoại và bài đăng cũ trên trang cá nhân, kể về quá khứ bi thảm: vợ trước bị ung thư, con gái mất vì tai nạn xe, anh ta chìm trong đau buồn và trầm cảm vài năm liền.

"Khi anh ấy nói về việc chữa bệnh cho vợ, nước mắt tuôn rơi. Chuyện này có thể là giả sao? Ai lại đem chuyện như vậy ra làm trò đùa chứ?", Lệ nói và thú nhận giây phút đó đã rơi vào lưới tình. Điều khiến Lệ cảm động hơn nữa là Khang nói sẽ coi hai đứa con của cô như con ruột của mình.

Tháng 7/2023, Ngô Lệ vẽ trái tim trên bãi biển Uy Hải khi đi gặp bạn trai qua mạng. Ảnh: Beijing News

Ngày thứ ba ở Uy Hải, Khang kể có một người bạn đang muốn mua nhà ở đây để đầu tư, hỏi Lệ có muốn cùng đi xem không. Cùng lúc, Lệ nhận được nhiều thông tin rằng khu đô thị mới của thành phố này rất có tiềm năng phát triển, nhiều công ty niêm yết mở nhà máy tại đây, và rằng nơi này sẽ trở thành đặc khu kinh tế mới của quốc gia.

Tối đó, Khang nghiêm túc nói với Lệ rằng muốn mua một căn nhà thuộc về họ ở Uy Hải. Anh ta đề nghị mỗi người trả một nửa tiền đặt cọc 100.000 nhân dân tệ. Khang nói tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là để xác định mối quan hệ gắn bó lâu dài. Lệ thấy tình cảm trong lòng chưa rõ ràng, không muốn mua, hơn nữa bản thân đã có hai căn nhà.

Nhưng bạn của Khang, nhân viên môi giới bất động sản liên tục thúc đẩy Lệ nhanh chóng quyết định. Vào lúc then chốt, Khang nhìn thẳng vào mắt cô, nói bất động sản sẽ được đăng ký dưới tên Lệ để chứng minh tấm chân tình.

Tình yêu đến quá bất ngờ khiến Lệ nảy sinh nghi ngờ liệu đây có phải lừa đảo, nhưng cuối cùng cô vẫn tự thuyết phục: "Cứ cược một lần đi, thắng hay thua đều là 50.000 nhân dân tệ!".



Những bà vợ chung chồng

Sau khi Lệ chốt mua căn hộ và đặt cọc, Khang lại nói không vay được tiền, đề nghị dùng danh nghĩa Lệ để vay, còn tiền vẫn sẽ do anh ta trả. Tuy nhiên, Khang chỉ trả góp tháng đầu tiên và không bao giờ trả nữa. Lệ bất lực nghĩ: "Nhà đứng tên tôi, anh ta không đưa tiền thì tôi cũng chẳng làm gì được".

Đợi hoàn tất mọi thủ tục mua nhà, thái độ của Khang quay ngoắt 180 độ, vô cùng lạnh nhạt. Ban đầu, anh ta định về quê Lệ vào kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2023 để bàn chuyện đính hôn, nhưng rồi liên tục biến mất với đủ lý do.

Tháng 2/2024, Lệ nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là bạn Khang, nói anh ta đã bị bắt vì lái xe khi say rượu. Cô hoảng hốt gọi điện cho cục công an và cảnh sát giao thông địa phương, nhưng hai bên đều nói không có người nào tên như vậy.

Ngày 19/2/2024, một phụ nữ lạ mặt liên lạc với Lệ trên nền tảng Douyin, nói rằng "chồng" của cô có 3 vợ cùng lúc. Khi bị truy hỏi, Khang phủ nhận.

Sau khi đối chiếu thông tin, 3 người phụ nữ phát hiện Khang có 4 tài khoản WeChat, điện thoại luôn đặt chế độ im lặng khi ở cùng họ.

Lệ còn phát hiện Khang không phải là "kẻ lừa đảo" duy nhất. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội và web hẹn hò, Lệ đã tìm thấy những "người vợ" khác như cô.

Trải nghiệm của họ hoàn toàn giống nhau. Sau khi đến Uy Hải, trong vòng 10 ngày, họ sẽ bị những người đàn ông dụ dỗ và lừa gạt mua nhà ở nhiều khu dân cư khác nhau tại Khu đô thị mới Nam Hải.

Trong bảng dữ liệu do Lệ tổng hợp, có 48 nạn nhân nữ và 32 người đàn ông đóng vai "chồng". Những kẻ lừa đảo hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ, "giám đốc La" vừa đóng vai ông chủ của Khang vừa đóng vai "chồng" trong các vụ lừa đảo tình ái khác. Cũng có một số phụ nữ đóng vai phụ, như một cô gái tự xưng là "em họ" của Khang nhưng còn đóng vai vợ của anh ta trong vụ lừa đảo khác.

Tòa nhà chung cư có căn hộ do Ngô Lệ đứng tên. Ảnh: Beijing News

Nhiều nạn nhân nữ sai lầm khi cho rằng căn nhà là "quà tặng". "Chồng" hứa hẹn cho họ một ngôi nhà, chỉ cần họ trả một nửa tiền đặt cọc, nhà sẽ đứng tên họ và không cần phải lo lắng về khoản vay.

Lý Quyên, 36 tuổi, tự nhận rất tỉnh táo trong tình cảm nhưng cũng bị sự ân cần, chu đáo của bạn trai khiến dần buông lỏng cảnh giác.

Giống hầu hết các nạn nhân nữ khác, vì tin tưởng đối phương mà Quyên không kiểm tra giá bất động sản trước khi mua. Mãi cho đến khi bạn trai xa lánh, Quyên mới tham khảo ý kiến của một số đại lý bất động sản địa phương.

"Vừa nghe giọng chúng tôi là người ngoại tỉnh, họ đã biết chuyện gì xảy ra", cô nói. Các đại lý nói với Quyên rằng giá nhà ở đó thường vào khoảng 5.000 dến 6.000 tệ/m2, trong khi cô mua với giá hơn 9.000 tệ.

Trên Qichacha (nền tảng thông tin doanh nghiệp Trung Quốc), Quyên phát hiện bạn trai là đại diện pháp lý của một công ty bất động sản ở Uy Hải. Cô truy hỏi nhưng đối phương thề thốt rằng chỉ là trùng tên. Có lẽ không thể chấp nhận sự thật, Quyên cố thuyết phục bản thân rằng mình không bị lừa, chỉ là giá nhà đã giảm.

Chiến lược lừa 'mua nhà để kết hôn'

Lịch sử trò chuyện của một nhóm 5 người do Lệ cung cấp cho thấy để thuyết phục được một "khách hàng", cần có một "người chồng" và 4 kẻ hỗ trợ, với sự phân công rõ ràng.

"Chồng" chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng quan hệ tình cảm với "khách hàng", phối hợp với đồng phạm để diễn kịch trong lần xem nhà đầu tiên. Một kẻ sẽ giả vờ đi xem nhà, dẫn "khách hàng" đến các bất động sản đang rao bán. Khi "khách hàng" hài lòng với một căn hộ, "chồng" và những kẻ còn lại sẽ hợp tác để thuyết phục mua nó.

Lệ cho rằng các vụ lừa đảo "mua nhà để kết hôn" rất giống với quy trình "chào đón" thành viên mới của các tổ chức đa cấp. "Một ngày trước khi thành viên mới đến, cả nhóm sẽ nghiên cứu tất cả thông tin của bạn và cùng bàn bạc cách đối phó. Mọi việc bạn làm sẽ được truyền đạt đến nhóm bất cứ lúc nào, và chiến lược sẽ thay đổi tùy tình hình cụ thể", Lệ nói.

Theo Lệ, nhóm sẽ chiều theo sở thích của từng người và đánh trúng điểm yếu. Trong số các nạn nhân có một phụ nữ thành đạt, bề ngoài mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng nội tâm mong manh nhạy cảm. Trong trường hợp này, kẻ đóng vai "chồng" sẽ tỏ ra chu đáo, ấm áp, thường ngâm chân và rửa chân cho cô.

Theo Lý Văn Bác, nhà hoạt động chống đa cấp, kể từ khi thị trường bất động sản suy thoái năm 2019, các mô hình kết hợp giữa đa cấp và lừa đảo bất động sản đã bắt đầu xuất hiện. Ở Uy Hải, các nạn nhân ban đầu được đưa đi du lịch, sau đó được giới thiệu các bất động sản ven biển, bị dụ dỗ bằng lời hứa hẹn đầu tư giá rẻ. Ông Lý cho biết mô hình lừa đảo "mua nhà để kết hôn" là chiêu trò mới xuất hiện hai năm trước.

Nhiều khu dân cư ở khu đô thị mới Nam Hải đang gặp khó khăn trong việc bán nhà. Một tài xế taxi địa phương nói với Lệ: "Nếu dẫn được một khách qua đó và bán được nhà, tài xế có thể kiếm được 30.000 tệ".

Lừa đảo tài sản hay tranh chấp tình cảm?

Sau khi phát hiện sự thật, Lệ ngẫm thấy cuộc đời mình thất bại thảm hại, nhưng điều này đã khơi dậy quyết tâm chiến đấu của cô.

Lệ đăng tải video về vụ việc lên mạng, nhanh chóng được hai nạn nhân nữ liên lạc. Cô lập "nhóm bảo vệ quyền lợi" gồm 10 người từ khắp cả nước, đến Uy Hải trình báo cảnh sát.

Tháng 9/2024, Cục Công an Uy Hải thông báo lập hồ sơ điều tra vụ án liên quan đến việc nhiều phụ nữ bị lừa mua nhà với lời hứa hẹn kết hôn.

Cuộc điều tra cho thấy có hơn 50 nạn nhân nữ, số tiền liên quan lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến nhiều dự án bất động sản và các nhân viên ngân hàng cho vay. Họ xác định được hơn 10 nghi phạm, vài người trong đó đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

"Vụ án này rất phức tạp", cảnh sát giải thích với một trong những nạn nhân.

Ngày 7/8/2025, cảnh sát gọi cho Lệ, nói rằng một số nghi phạm đã được bảo lãnh, và hành vi của họ không cấu thành tội lừa đảo. Do không đủ bằng chứng, cảnh sát đề nghị các nạn nhân khởi kiện dân sự.

"Người ta không ép buộc cô mua, nhà được đăng ký dưới tên cô. Vấn đề cô nêu ra liên quan đến đạo đức và nhân phẩm, luật pháp không thể giải quyết", cảnh sát giải thích.

Luật sư Đặng Triết tại Công ty Luật Hạo Thiên Bắc Kinh cho rằng vụ án này nằm giữa mâu thuẫn tình cảm và tranh chấp kinh tế. Để chứng minh đối phương lừa đảo, cần làm rõ họ thực sự không có ý định kết hôn với bên nữ, mà chỉ muốn lừa gạt mua nhà. Tuy nhiên, bước này chỉ có thể được chứng minh dựa trên lời khai, nếu đối phương kịch liệt phủ nhận thì không thể chứng minh được.

Theo luật sư Đặng, một bằng chứng quan trọng khác là hồ sơ giao dịch cho thấy số tiền mua nhà đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người đàn ông.

Theo kết quả điều tra, số tiền mua nhà của Lệ bao gồm hơn 60.000 tệ được trả cho nhiều cấp "trung gian", trong đó hơn 40.000 tệ là hoa hồng và 20.000 tệ là tiền thưởng.

Trong một cuộc trò chuyện nhóm, người đàn ông cho biết "bó tay" trước yêu cầu bồi thường của bên nữ vì đã tiêu hết tiền hoa hồng.

Luật sư Trương Đức Long, từng tư vấn cho một nạn nhân nữ, chia sẻ rằng ngay cả với những bằng chứng nêu trên, vẫn quá khó để nhận định cấu thành tội lừa đảo.

Ông giải thích rằng, lừa đảo hình sự là hành vi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân một cách bất hợp pháp, gây thiệt hại cho nạn nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp này, "người chồng" đã lừa những phụ nữ này ký hợp đồng mua bán với các nhà phát triển bất động sản bên thứ ba, qua đó hưởng hoa hồng. "Họ đã ký hợp đồng, bàn giao nhà, hoàn tất thủ tục đăng ký bất động sản và nhận nhà thật", luật sư Trương tin rằng hành vi này phù hợp với tội gian lận dân sự.

Ông khuyên các nạn nhân nữ nên yêu cầu bồi thường một phần thông qua các biện pháp khắc phục dân sự, như xin tòa án hủy bỏ hợp đồng.

Tại Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông), một vụ lừa đảo tương tự đã được đưa ra xét xử. Một phụ nữ sử dụng bí danh Lưu Giai cùng lúc yêu đương, dụ dỗ hơn 30 người đàn ông độc thân mua nhà cho mình.

Cảnh sát địa phương cũng từ chối thụ lý vụ án vì Lưu Giai "không thực sự lừa đảo khoản tiền nào, chỉ nhận hoa hồng từ việc bán nhà". Hầu hết nạn nhân đã chọn khởi kiện dân sự.

Vụ kiện dân sự đầu tiên do những người đàn ông này đệ đơn ở Huệ Châu đã được đưa ra xét xử vào tháng 9, các phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra sau đó. Một nguồn tin nội bộ cho biết vì nhiều nạn nhân cùng đệ đơn kiện, bằng chứng được chia sẻ giữa các vụ án khác nhau có thể xác thực lẫn nhau và được đối chiếu chéo. Ví dụ, việc Lưu Giai bán nhiều căn nhà có liên quan đến "mối quan hệ tình cảm" của cô với nhiều người đàn ông, điều này có thể chứng minh rằng cô ta tiếp cận những người đàn ông này với mục đích bán nhà.

Trong vụ của các nạn nhân nữ, phía chủ đầu tư đã đề xuất hai giải pháp: cải tạo căn hộ thành homestay, hoặc bán lại. Các nạn nhân không chấp nhận, muốn trả nhà và lấy lại tiền. Tuy nhiên, chỉ một số ít đạt được mục đích.

Một phụ nữ làm việc trong lĩnh vực môi giới bất động sản ở Vũ Hán lấy được lịch sử cuộc gọi của "chồng" thông qua chiếc điện thoại di động tặng cho anh ta. Cô còn cài thiết bị nghe lén trong xe và nhà anh ta. Với các bằng chứng này, cô đã lấy lại được tiền mua nhà. Một số phụ nữ khác dùng biện pháp cực đoan để lấy lại tiền.

Theo Lệ, hơn 10 phụ nữ đã thành công chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng họ vẫn bị thiệt hại tiền đặt cọc và tiền trả góp hàng tháng.

Nhưng so với tổn thất về tài chính, việc tình yêu, niềm tin và hy vọng bị hủy hoại gây ra tổn thương lâu dài hơn cho những người phụ nữ. Họ trải qua một cuộc tình như mơ trong vài tháng, đến khi cạn kiệt tiền bạc và "người đàn ông hoàn hảo" biến mất thì mộng cũng vỡ tan.

Tuệ Anh (theo Beijing News, Sina)