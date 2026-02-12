300 gốc đào cổ hội tụ ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Ngày 13/2, không gian hoa xuân lớn nhất Hà Nội (rộng 14.000 m2) tại vườn hoa Lý Thái Tổ đã hoàn thành.
Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ đặt hai con rồng kết từ hàng nghìn bông hoa xanh, vàng, đỏ, tạo thế rồng chầu.
Gốc đào phai ghép 15 năm tuổi, hoa to, cánh kép hồng nhạt.
Đào phai, bích, bạch, thất thốn, đào thế cùng các gốc cổ thụ từ Mộc Châu, Nam Định, Lạng Sơn, Sa Pa, Lạng Sơn… hội tụ, tôn vinh nghề trồng đào truyền thống.
Bên cạnh khu vực triển lãm đào quất, không gian hoa xuân Lý Thái Tổ còn có sự hội ngộ của những loài hoa truyền thống như: thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo…
Hàng trăm chậu cúc vàng Sa Đéc được bố trí dọc các đường cong trong vườn hoa, sẵn sàng thay thế khi gặp thời tiết khắc nghiệt tại Thủ đô.
Mỗi góc vườn hoa được trang hoàng tạo chiều sâu, nổi khối, đậm không gian Tết.
Cụm đại cảnh "Song Mã kết hoa" đặt đối diện Ngân hàng Nhà nước với hình hai con ngựa kết từ hơn 6.000 bông hoa, biểu tượng năm Bính Ngọ.
Thanh Hải