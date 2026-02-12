300 gốc đào cổ hội tụ ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Bên cạnh khu vực triển lãm đào quất, không gian hoa xuân Lý Thái Tổ còn có sự hội ngộ của những loài hoa truyền thống như: thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo…

Hàng trăm chậu cúc vàng Sa Đéc được bố trí dọc các đường cong trong vườn hoa, sẵn sàng thay thế khi gặp thời tiết khắc nghiệt tại Thủ đô.