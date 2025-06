30 năm HP góp phần chuyển dịch ngành in ấn tại Việt Nam

2025 đánh dấu 30 năm HP hoạt động tại Việt Nam, 40 năm tiên phong kỹ thuật in phun nhiệt, giúp tiết kiệm giấy mực, tăng năng suất, xây dựng ngành in bền vững.

Suốt ba thập niên, đơn vị không ngừng đầu tư vào các hoạt động phát triển bền vững, góp phần định hình bức tranh công nghệ nội địa bằng việc cung cấp các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực in ấn, máy tính và AI. Trong hành trình đó, hãng luôn lấy con người làm trọng tâm, đồng hành chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam.

Không gian trưng bày máy in mô phỏng phòng làm việc thực tế. Ảnh: HP

40 năm tiên phong in phun nhiệt

Trong lĩnh vực in ấn, HP từng bước tích hợp AI vào danh mục sản phẩm. Từ phần cứng đến vật liệu in đều ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, tạo vòng đời sản phẩm bền vững.

Theo ông Paul Gracey, Phó chủ tịch kiêm Trưởng phòng in ấn HP, thế giới đang chứng kiến nhiều sự thay đổi từ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực công nghệ. Điều đó cũng đang hiện diện trong các sản phẩm do HP sản xuất.

"Điều thực sự quan trọng với khách hàng không chỉ là sự tiến bộ của AI mà còn ở việc những công nghệ đó mang lại giá trị gì cho họ", ông nhấn mạnh.

Song hành cùng kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam, HP cũng vừa bước qua cột mốc hơn 40 năm tiên phong công nghệ in phun nhiệt (thermal inkjet), được ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh từ năm 1984 đến nay.

In phun nhiệt là công nghệ có khả năng phun ra một lượng mực cực nhỏ chính xác lên bề mặt cần in, thường dùng in bản vẽ kiến trúc trong các văn phòng, bao bì số lượng lớn hoặc nhãn mác trên nhiều loại vật liệu. HP đã mở rộng công nghệ này đến nhiều lĩnh vực với quy mô ứng dụng khác nhau.

Ông Paul Gracey, Phó chủ tịch kiêm Trưởng phòng in ấn HP. Ảnh: HP

Cụ thể, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và y học, thương hiệu có những máy in chuyên dụng dành riêng cho lĩnh vực y tế. Dòng sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ các nhà khoa học trong nghiên cứu vaccine, phân phối thuốc và các lĩnh vực y học khác, nơi đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối trong đo lường, in ấn và phân phối.

Ông Paul Gracey cho biết, suốt 4 thập niên qua, đơn vị từng bước tìm hiểu, thâm nhập và nắm bắt nhu cầu thị trường để cho ra mắt danh mục sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và giải quyết vấn đề cho người dùng.

"Ngoài tập trung cải thiện trải nghiệm in ấn, HP còn kỳ vọng góp phần mở ra kỷ nguyên mới cho ngành in ấn tại Việt Nam, nơi công nghệ AI đóng vai trò cốt lõi, kiến tạo giải pháp tối ưu cho cả doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân", ông nói thêm.

AI là "vũ khí" tương lai

Print AI được xem là bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của ngành in, không chỉ thực hiện tác vụ cơ bản mà còn có thể phân tích và đưa ra quyết định in tối ưu. Đơn cử như HP Print AI - giải pháp in tích hợp trí tuệ nhân tạo đầu tiên do thương hiệu nghiên cứu và phát triển. Tính năng này có thể tự động căn chỉnh kích thước, định dạng sao cho phù hợp với cỡ giấy của từng dòng máy, đảm bảo bản in giống như hiển thị trên file mềm.

AI hỗ trợ tự động căn chỉnh kích thước, định dạng cho phù hợp với cỡ giấy. Ảnh: HP

Với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, HP đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, tích hợp vào các giải pháp in ấn để đạt lợi ích kép: tối ưu trải nghiệm người dùng, thúc đẩy ngành in ấn theo hướng bền vững.

Trong đó, Perfect Output - tính năng đầu tiên vừa ra mắt, được tích hợp và thể hiện chính xác công dụng của giải pháp này. Perfect Output có thể hỗ trợ căn chỉnh bản in, tăng tính chính xác và tối ưu hiệu quả làm việc, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với máy in thông qua AI, điều chỉnh bố cục trước khi in mà không cần sự can thiệp của thiết bị nào khác.

Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm in lỗi, mang lại lợi ích cả về năng suất và chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Perfect Output còn giúp khai phá khả năng sáng tạo cho người dùng cá nhân như chỉnh sửa ảnh trước khi in mà không cần thao tác trên phần mềm thiết kế hay thiết bị khác.

Theo ông Paul Gracey, các dòng máy in trong tương lai của thương hiệu sẽ đi kèm giải pháp này, giúp khắc phục các lỗi in ấn, tối ưu hiệu suất và cá nhân hóa trải nghiệm cho người dùng.

"Khi ra mắt một tính năng mới, chúng tôi muốn đảm bảo người dùng sẽ có trải nghiệm tối ưu, bất kể họ đang sử dụng thiết bị, sản phẩm nào. Đó là lý do HP luôn nghiên cứu, phát triển những phần mềm có thể linh hoạt kết nối đa nhiệm trên mọi nền tảng", lãnh đạo HP nhấn mạnh.

Sắp tới, HP cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện và ra mắt những tính năng khác có tích hợp giải pháp HP Print AI vào cuối năm nay. Thương hiệu có kế hoạch triển khai từng bước để đảm bảo trải nghiệm tối ưu tại từng thị trường, bao gồm Việt Nam.

Ngoài những cải tiến trong ngành in ấn, HP còn không ngừng khẳng định đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng. Nhất là trong kỷ nguyên AI, bảo mật là yếu tố quan trong hơn bao giờ hết.

"Chúng tôi tự tin những chiếc PC và máy in do HP sản xuất suốt 40 năm qua có tính năng bảo mật hàng đầu thế giới. Bền vững và bảo mật sẽ tiếp tục là những yếu tố tạo nên sự khác biệt và được HP cam kết lâu dài trong tương lai", ông Paul Gracey nhấn mạnh.

Công nghệ song hành cùng phát triển bền vững

Việc ra mắt các giải pháp in tích hợp AI cũng thể hiện định hướng phát triển bền vững của HP. AI có khả năng tối ưu chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất đến vận chuyển, mang lại giá trị kinh tế to lớn và giảm tác động môi trường.

Cụ thể, thống kê từ báo cáo "Green Business: Paper Use and Recycling" (Kinh doanh xanh: Sử dụng và tái chế giấy) của đại học Illinois (Mỹ), trung bình mỗi năm một nhân viên văn phòng sử dụng khoảng 10.000 tờ giấy in.

Báo cáo này cũng chỉ ra, để sản xuất ra một tờ giấy, cần hơn một cốc rưỡi nước. Với các số liệu trên, việc giảm sử dụng giấy ngoài giúp cắt giảm chi phí, còn phần giúp giảm khí nhà kính và rác thải ra môi trường.

Trong bối cảnh đó, HP dùng AI để phát hiện và loại bỏ các phần nội dung, hình ảnh không cần thiết khi thao tác in từ web như banner quảng cáo, khung điều hướng thông tin... Công nghệ này còn nhận diện những phần thừa trên bảng tính Excel khi in, tự động căn chỉnh sao cho vừa với kích cỡ giấy, tránh in nhầm gây lãng phí nguyên liệu.

AI giúp tiết kiệm giấy, mực in, góp phần hiện thực hóa cam kết bền vững của HP. Ảnh: HP

Nhờ trợ lực của AI, tình trạng lãng phí trong in ấn có thể giảm bớt, từ đó giúp tiết kiệm nguyên liệu và bảo vệ môi trường. Việc đảm bảo bản in chính xác ngay từ lần đầu tiên không chỉ giúp giảm lượng giấy và mực in bị lãng phí, mà còn hỗ trợ công việc hoàn thiện nhanh hơn.

Để tối đa yếu tố bền vững, HP ưu tiên sử dụng nhựa tái chế trong thiết kế, thi công sản phẩm và bao bì. Tất cả máy in và hộp mực HP Original của đều chứa thành phần tái chế. Trong đó, HP Original có đến 82% thành phần từ nhựa tái chế.

Song hành cùng cam kết bền vững và đổi mới sáng tạo, công ty cho biết sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thông qua việc lắng nghe khách hàng và hợp tác chặt chẽ với mạng lưới kênh phân phối tại Việt Nam. Ghi nhận cho nỗ lực cung cấp chất lượng dịch vụ xuất sắc, HP đã vinh dự nhận được giải thưởng uy tín toàn cầu Stevie Awards và CX Asia Award.

Lãnh đạo HP cho rằng sự đổi mới chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và vấn đề của khách hàng, đối tác. Từ đó, việc phát triển các sản phẩm mới hay cải tiến tính năng hiện hữu mới thực sự hiệu quả.

Thy An