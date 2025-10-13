3 nhà khoa học thắng giải Nobel Kinh tế 2025

11h45 sáng 13/10 (khoảng 16h45 giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế học 2025 thuộc về 3 nhà khoa học. Đó là Joel Mokyr, đến từ Đại học Northwestern (Mỹ), Peter Howitt của Đại học Brown (Mỹ) và Philippe Aghion, hiện làm việc tại cả Trường INSEAD (Pháp) và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (Anh).
Họ được trao giải nhờ nghiên cứu lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo.
Kinh tế là giải thưởng cuối cùng được trao mỗi mùa Nobel hàng năm, sau y học, vật lý, hóa học, văn học và hòa bình. Nobel cho lĩnh vực này không thuộc cơ cấu giải thưởng ban đầu trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển - Alfred Nobel. Giải này được bổ sung năm 1968, nhân kỷ niệm 300 năm thành lập Ngân hàng Trung ương Thụy Điển - Sveriges Riksbank, cũng là đơn vị đóng góp quỹ cho giải thưởng này.
Quy trình đề cử, chọn lọc và trao giải Nobel Kinh tế tương tự các lĩnh vực khác. Danh tính những người được đề cử và các thông tin liên quan được giữ bí mật trong 50 năm. Nhà khoa học giành giải năm nay được trao huy chương, chứng nhận và 11 triệu kronor Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD).
Đến nay, giải Nobel Kinh tế học đã được trao 57 lần. Người trẻ nhất được xướng tên năm 46 tuổi và cao tuổi nhất là 90. Các nhà khoa học Mỹ hiện thống trị giải thưởng này.
Năm ngoái, giải thưởng thuộc về 3 nhà kinh tế học người Mỹ. Đó là Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson. Họ được trao giải nhờ nghiên cứu về cách các thiết chế xã hội được thành lập và tác động của nhóm này lên sự thịnh vượng.
Danh sách Nobel Kinh tế 10 năm qua:
|Năm
|Người đoạt giải
|Công trình
|Quốc gia
|2024
|Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson
|Thiết chế xã hội và sự thịnh vượng
|Mỹ
|2023
|Claudia Goldin
|Thu nhập và đóng góp của phụ nữ vào thị trường lao động
|Mỹ
|2022
|Ben Bernanke, Philip Dybvig và Douglas Diamond
|Vai trò của ngân hàng trong khủng hoảng tài chính.
|Mỹ
|2021
|David Card, Joshua Angrist và Guido Imbens
|Kinh tế lao động và phương pháp luận trong quan hệ nhân quả
|Canada, Mỹ và Hà Lan
|2020
|Paul R.Milgrom và Robert B.Wilson
|Thuyết đấu giá
|Mỹ
|2019
|
Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer
|Cách tiếp cận thực nghiệm trong giảm nghèo toàn cầu
|Mỹ và Pháp
|2018
|
William Nordhaus
Paul Romer
|
Kinh tế học khí hậu
Thuyết tăng trưởng nội sinh
|Mỹ
|2017
|Richard H.Thaler
|Kinh tế học hành vi
|Mỹ
|2016
|Oliver Hart và Bengt Holmström
|Lý thuyết hợp đồng
|Mỹ và Phần Lan
|2015
|Angus Deaton
|Mối quan hệ giữa tiêu dùng, nghèo đói và phúc lợi
|Mỹ
|2014
|Jean Tirole
|Cách thức quản lý các tập đoàn, công ty lớn trên thị trường
|Pháp
* Tiếp tục cập nhật
Hà Thu