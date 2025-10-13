3 nhà khoa học thắng giải Nobel Kinh tế 2025

3 nhà khoa học đạt Nobel Kinh tế năm nay, nhờ nghiên cứu lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo.

11h45 sáng 13/10 (khoảng 16h45 giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế học 2025 thuộc về 3 nhà khoa học. Đó là Joel Mokyr, đến từ Đại học Northwestern (Mỹ), Peter Howitt của Đại học Brown (Mỹ) và Philippe Aghion, hiện làm việc tại cả Trường INSEAD (Pháp) và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (Anh).

Họ được trao giải nhờ nghiên cứu lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo.

Kinh tế là giải thưởng cuối cùng được trao mỗi mùa Nobel hàng năm, sau y học, vật lý, hóa học, văn học và hòa bình. Nobel cho lĩnh vực này không thuộc cơ cấu giải thưởng ban đầu trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển - Alfred Nobel. Giải này được bổ sung năm 1968, nhân kỷ niệm 300 năm thành lập Ngân hàng Trung ương Thụy Điển - Sveriges Riksbank, cũng là đơn vị đóng góp quỹ cho giải thưởng này.

Quy trình đề cử, chọn lọc và trao giải Nobel Kinh tế tương tự các lĩnh vực khác. Danh tính những người được đề cử và các thông tin liên quan được giữ bí mật trong 50 năm. Nhà khoa học giành giải năm nay được trao huy chương, chứng nhận và 11 triệu kronor Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD).

Đến nay, giải Nobel Kinh tế học đã được trao 57 lần. Người trẻ nhất được xướng tên năm 46 tuổi và cao tuổi nhất là 90. Các nhà khoa học Mỹ hiện thống trị giải thưởng này.

Năm ngoái, giải thưởng thuộc về 3 nhà kinh tế học người Mỹ. Đó là Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson. Họ được trao giải nhờ nghiên cứu về cách các thiết chế xã hội được thành lập và tác động của nhóm này lên sự thịnh vượng.

Danh sách Nobel Kinh tế 10 năm qua:

Năm Người đoạt giải Công trình Quốc gia 2024 Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson Thiết chế xã hội và sự thịnh vượng Mỹ 2023 Claudia Goldin Thu nhập và đóng góp của phụ nữ vào thị trường lao động Mỹ 2022 Ben Bernanke, Philip Dybvig và Douglas Diamond Vai trò của ngân hàng trong khủng hoảng tài chính. Mỹ 2021 David Card, Joshua Angrist và Guido Imbens Kinh tế lao động và phương pháp luận trong quan hệ nhân quả Canada, Mỹ và Hà Lan 2020 Paul R.Milgrom và Robert B.Wilson Thuyết đấu giá Mỹ 2019 Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer Cách tiếp cận thực nghiệm trong giảm nghèo toàn cầu Mỹ và Pháp 2018 William Nordhaus Paul Romer Kinh tế học khí hậu Thuyết tăng trưởng nội sinh Mỹ 2017 Richard H.Thaler Kinh tế học hành vi Mỹ 2016 Oliver Hart và Bengt Holmström Lý thuyết hợp đồng Mỹ và Phần Lan 2015 Angus Deaton Mối quan hệ giữa tiêu dùng, nghèo đói và phúc lợi Mỹ 2014 Jean Tirole Cách thức quản lý các tập đoàn, công ty lớn trên thị trường Pháp

Hà Thu