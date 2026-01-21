28 người mua bán cần sa ở TP HCM bị bắt

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP HCM cho biết những người này bị điều tra về hành vi Mua bán, Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.
Trước đó, trinh sát đã đồng loạt ập vào nhiều địa điểm bắt các nghi can, thu giữ hơn 3,2 kg cần sa và 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ 28 người liên quan đều dương tính với chất ma túy.
Động thái này được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết 2026 và đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng.
Nhật Vy