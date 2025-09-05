26 nước cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến sự

Tổng thống Pháp nói 26 quốc gia cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine thời hậu chiến, trong đó có triển khai lực lượng quốc tế tới nước này.

"Các đảm bảo an ninh sẽ được triển khai ngay trong ngày chiến sự kết thúc", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Điện Elysee tại thủ đô Paris ngày 4/9.

Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo 35 nước trong "liên minh thiện chí", chủ yếu là các quốc gia châu Âu, nhằm hoàn tất những đảm bảo an ninh cho Ukraine và kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ những đề xuất này.

Theo ông Macron, 26 quốc gia đã cam kết đảm bảo an ninh cho Kiev sau khi chiến sự kết thúc và sẽ triển khai lực lượng trên bộ, trên biển và trên không tới Ukraine để thực hiện mục tiêu này. Ông không nêu tên những quốc gia cụ thể.

Tổng thống Pháp sau đó cho biết một số nước sẽ cung cấp đảm bảo an ninh nhưng không triển khai lực lượng đến Ukraine. Thay vào đó, họ sẽ hỗ trợ theo những cách khác, như huấn luyện binh sĩ và trang bị khí tài cho lực lượng Ukraine. Ông Macron cũng không nêu rõ bao nhiêu binh sĩ nước ngoài sẽ tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Macron tại cuộc họp báo chung ở Điện Elysee ngày 4/9. Ảnh: AFP

Đức cho hay sẽ chỉ quyết định về các cam kết quân sự khi có điều kiện rõ ràng, như mức độ tham gia của Mỹ. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni khẳng định đất nước bà sẽ không đưa quân tới Ukraine, nhưng sẵn sàng giám sát lệnh ngừng bắn và huấn luyện quân đội Ukraine bên ngoài lãnh thổ nước này.

Thủ tướng Rosen Zhelyazkov cho biết Bulgaria không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine, nhưng sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực trên Biển Đen, như rà phá thủy lôi.

Trong khi đó, Pháp và Anh bày tỏ ý định sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.

"Chúng tôi đang xem xét từng quốc gia sẽ tham gia đảm bảo ở mức độ như thế nào. 26 quốc gia đã đồng ý. Lần đầu tiên có một cam kết nghiêm túc và cụ thể như vậy sau thời gian dài", ông Zelensky cho hay.

Ông Macron cùng các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump sau hội nghị, thêm rằng mức độ đóng góp của Mỹ cho đảm bảo an ninh sẽ được thống nhất trong những ngày tới. Theo một quan chức Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, ông Trump yêu cầu châu Âu ngừng mua dầu của Nga.

Các chính phủ châu Âu nói rằng lực lượng tại Ukraine sẽ cần sự bảo đảm an ninh từ Mỹ như "biện pháp dự phòng". Ông Trump chưa đưa ra cam kết rõ ràng nào về việc này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 cảnh báo Nga sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt để kết thúc chiến sự Ukraine bằng vũ lực, nếu các bên không đạt thỏa thuận hòa bình. Ông cũng bác bỏ khả năng thỏa thuận hòa bình kèm điều khoản các nước NATO đưa quân đến Ukraine.

