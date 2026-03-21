2.500 runner nhí chinh phục đường chạy Kun Marathon TP HCM 2026

TP HCMHàng nghìn em nhỏ 6-10 tuổi hoàn thành đường chạy 1 km, cùng bố mẹ tìm hiểu, tương tác với các loài động vật tại Thảo Cầm Viên, sáng 21/3.

Đúng 6h, nhiều gia đình tập trung trước sân khấu chính Kun Marathon TP HCM 2026 tại Thảo Cầm Viên, sẵn sàng khởi động và giao lưu trước giờ chạy. Lần thứ hai tham gia, anh Hoàng Khánh cùng con gái Nhật Thy (6 tuổi) đến sớm chuẩn bị và làm quen bạn mới. Từ tối hôm trước, bé Thy đã háo hức đến mức không ngủ được vì sợ sáng dậy muộn. Anh Khánh cho biết đã động viên con, khuyên nhủ nên ngủ sớm để có sức tranh tài cùng các bạn.

Các runner nhí vượt đầm lầy ngũ sắc - một chướng ngại vật được bố trí trên đường đua. Ảnh: VnExpress Marathon

Thời tiết sáng sớm mát mẻ, nắng nhẹ, tạo điều kiện cho các bé thoải mái vui chơi, vận động. Năm nay, ban tổ chức ghi nhận số lượng đăng ký kỷ lục với 2.500 suất, tăng 500 suất so với năm 2025. Đúng 7h10, hiệu lệnh xuất phát vang lên, các runner của nhóm 6 tuổi xuất phát trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh và tình nguyện viên hai bên đường chạy.

Đồng hành cùng các bé là nghệ sĩ Trường Giang cùng nhiều KOL như Hạo Khang, Bối Bối, Đức Thắng, Bé Mon TV. Các bé được chia thành nhiều nhóm theo màu áo dựa trên độ tuổi, cùng khởi động trên nền nhạc sôi động. Ngoài nghe hướng dẫn, các bé còn được bổ sung kiến thức về các loài động vật và cách bảo vệ môi trường.

Nhiều bé cosplay thành các loài vật yêu thích, hưởng ứng chủ đề Kun Marathon năm nay - "Cùng Kun bảo vệ muôn loài". Ảnh: VnExpress Marathon

Trên đường chạy 1 km, tình nguyện viên liên tục hỗ trợ các bé vượt chướng ngại vật. Hoàn thành cuộc đua và nhận huy chương, các em di chuyển đến khu trải nghiệm. Tại đây, nhân viên Thảo Cầm Viên hướng dẫn trẻ cách tiếp cận, chăm sóc và tìm hiểu tập tính các loài thú. Nhiều em tò mò khi lần đầu tiếp xúc ở khoảng cách gần, liên tục đặt câu hỏi về thức ăn và thói quen sinh hoạt của động vật.

Lần đầu tham gia, anh Đoàn Trí Thức cùng con gái Đoàn Linh Cát Uyên (bé Xoài, 6 tuổi) nán lại để tham gia hoạt động "Cùng Kun bảo vệ muôn loài". Anh Thức cho biết con thích chơi đùa với thú cưng như chó con, mèo con. Việc được nghe hướng dẫn viên giới thiệu trực tiếp về các loài thú trong Thảo Cầm Viên, tìm hiểu về tập tính, môi trường sống của chúng giúp bé hiểu và học được cách bảo vệ môi trường và yêu thương động vật.

Trường Giang chạy cùng một bé 6 tuổi. Ảnh: VnExpress Marathon

Song song đó, khu trò chơi tổ chức bốn thử thách mô phỏng hệ sinh thái gồm: "Bé cho thú ăn", "Sứ mệnh đại dương xanh", "Dũng sĩ mang trứng về tổ" và "Đưa muôn loài về nhà". Các trò chơi tương tác ngắn, có người hướng dẫn trực tiếp giúp trẻ dễ dàng nhận diện môi trường sống phù hợp cho từng loài.

Nhiều phụ huynh đánh giá việc lồng ghép hoạt động giáo dục vào không gian của một sự kiện vận động giúp trẻ tiếp cận thực tế tốt hơn, dễ ghi nhớ và hình thành thói quen chăm sóc động vật.

Dịp này, thương hiệu Kun trao tặng 200 triệu đồng giúp Thảo Cầm Viên tu sửa chuồng trại, cải thiện môi trường sống cho các loài thú.

Kun Marathon TP HCM mở đầu cho chuỗi sự kiện tại 10 tỉnh, thành trên cả nước trong năm 2026. Ban tổ chức cho biết thông điệp "Bảo vệ muôn loài" sẽ theo giải xuyên suốt 6 tháng đầu năm.

Thy An