24 trường THPT tham dự Media Day Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

TP HCM24 đội bóng rổ THPT tại TP HCM lần đầu tham gia Media Day, chụp ảnh và quay video giới thiệu trước ngày khai cuộc Giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2026.

Media Day diễn ra ngày 4 và 5/4. Đây là dịp để các đội xây dựng hình ảnh trước giải thông qua bộ ảnh và video giới thiệu, phục vụ hồ sơ thi đấu và hoạt động truyền thông. Ý tưởng này từng được thực hiện ở Giải bóng rổ trẻ VnExpress tại Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2026 do VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức, với sự đồng hành của thương hiệu Ziaja và sự cố vấn chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải đấu hướng đến mục tiêu tạo thêm cơ hội thi đấu cho học sinh từ 14-18 tuổi, đồng thời thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường.

