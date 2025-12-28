22 người trong băng tội phạm mạng lừa hơn 1.000 tỷ đồng bị bắt

Hà TĩnhLương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm bị cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm hoạt động tại Myanmar và Campuchia, lừa hơn 1.000 người, chiếm đoạt 120 tỷ đồng.

Ngày 28/12, Duyên và Diệm, 37 tuổi, cùng trú Hải Phòng, và 20 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định Duyên và Phạm Văn Thịnh giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar và Campuchia, chịu sự chi phối của các ông chủ người nước ngoài từ giữa năm 2025.

Nghi can Duyên và Diệm (hàng đầu, từ phải sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hàng ngày, Duyên, Diệm và các đối tượng cầm đầu yêu cầu cấp dưới giả danh nhân viên hậu cần, tài vụ của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, gọi điện cho nhiều người dân để dụ tham gia đầu tư trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm. Khi "con mồi" đồng ý, chúng kết bạn qua mạng xã hội, thường xuyên gọi video với hình ảnh giả mạo cán bộ nhà nước nhằm tạo niềm tin.

Nơi hoạt động của băng nhóm lừa đảo tại Myanmar. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình thương lượng, nhóm này dụ người dân mua hộ thêm các mặt hàng như thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, hứa hẹn hưởng chênh lệch và hoa hồng cao. Khi có khách hàng liên hệ, chúng phân công người đóng vai "nhà bán buôn", thỏa thuận giá cả, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao. Sau khi nhận tiền, nhóm tiếp tục ép nạn nhân mua thêm nhiều mặt hàng khác theo cùng kịch bản rồi cắt liên lạc.

Cảnh sát dẫn giải các nghi phạm tới trại giam. Ảnh: Công an cung cấp

Hàng nghìn nạn nhân đã sập bẫy hai đường dây này, trong đó có nhiều người ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với nhà chức trách Campuchia và Myanmar đồng loạt khám xét, bắt 22 người tại nhiều địa phương. Một số nghi phạm bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 5 đến khi bị triệt phá, hai đường dây tội phạm xuyên quốc gia này đã lừa hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt 120 tỷ đồng.

Đường dây có sự tham gia của nhiều phụ nữ. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng