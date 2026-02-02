217 cán bộ Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

100% đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần hai thống nhất danh sách 217 người do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ngày 2/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, toàn thể đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách 217 người được các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Theo quy định, quy trình hiệp thương được tiến hành 3 lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã diễn ra ngày 4/12/2025. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác. Đến 14h ngày 30/1, toàn bộ biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đã được gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã chuyển danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị, 100% ý kiến đồng ý giới thiệu 217 cán bộ ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: Quang Vinh

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết việc giới thiệu người ứng cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ. Cả 217 người được giới thiệu đều đạt 100% tín nhiệm của cử tri nơi công tác. Qua tổng hợp biên bản, chưa có trường hợp nào phát sinh vấn đề cần xác minh.

Theo cơ cấu dự kiến, Quốc hội khóa 16 có 500 đại biểu, gồm 217 đại biểu ở Trung ương và 283 đại biểu ở địa phương. Khối Trung ương gồm đại diện các cơ quan Đảng, cơ quan Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Khối địa phương gồm lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu tôn giáo; Quân đội; Công an; Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Sơn Hà