2.700 khách tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Bưu chính Viễn thông, 66 năm Khoa học Công nghệ

Dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi, hàng nghìn khách mời đã có mặt từ sớm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ.
Sự kiện có sự tham gia và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các cán bộ của ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học công nghệ qua các thời kỳ.
Dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi, hàng nghìn khách mời đã có mặt từ sớm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ.
Sự kiện có sự tham gia và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các cán bộ của ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học công nghệ qua các thời kỳ.
Đây là sự kiện quy mô nhất kể từ tháng 3, khi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ mới.
Đây là sự kiện quy mô nhất kể từ tháng 3, khi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ mới.
Sự kiện có trên 2.700 đại biểu tham dự, trong đó gần 2.000 cựu cán bộ thuộc hai ngành qua các thời kỳ.
Sự kiện có trên 2.700 đại biểu tham dự, trong đó gần 2.000 cựu cán bộ thuộc hai ngành qua các thời kỳ.
Tại không gian triển lãm, hàng loạt thành tựu trong lịch sử hàng chục năm của hai lĩnh vực được trưng bày. Trong ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tham quan không gian trưng bày tem của Bưu điện Việt Nam.
Tại không gian triển lãm, hàng loạt thành tựu trong lịch sử hàng chục năm của hai lĩnh vực được trưng bày. Trong ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tham quan không gian trưng bày tem của Bưu điện Việt Nam.
Triển lãm được tổ chức theo cấu trúc dòng thời gian, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử của đất nước, từ kháng chiến đến xây dựng và đổi mới, hội nhập, hướng tới kỷ nguyên mới. Nhiều hiện vật được trưng bày thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Trong hình là khu trưng bày thiết bị 5G của Viettel, một trong những nhóm sản phẩm mà các kỹ sư Việt đã làm chủ. Tổng Bí thư đánh giá đây là lĩnh vực quan trọng, là hạ tầng của nền kinh tế.
Triển lãm được tổ chức theo cấu trúc dòng thời gian, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử của đất nước, từ kháng chiến đến xây dựng và đổi mới, hội nhập, hướng tới kỷ nguyên mới. Nhiều hiện vật được trưng bày thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Trong hình là khu trưng bày thiết bị 5G của Viettel, một trong những nhóm sản phẩm mà các kỹ sư Việt đã làm chủ. Tổng Bí thư đánh giá đây là lĩnh vực quan trọng, là hạ tầng của nền kinh tế.
Mô hình canh tác lúa phát thải thấp cũng một trong những thành tựu lớn của các nhà khoa học Việt Nam.
Mô hình canh tác lúa phát thải thấp cũng một trong những thành tựu lớn của các nhà khoa học Việt Nam.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tương tác với robot do công ty Misa trưng bày.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tương tác với robot do công ty Misa trưng bày.
Một điểm nhấn khác là khu vực bảo tàng số, nơi dữ liệu hơn 162.000 cán bộ ngành qua các thời kỳ được số hóa, cho phép khách mời tra cứu thông tin cá nhân, đồng nghiệp hay lãnh đạo ngành. Theo ban tổ chức, đây là cách để mỗi người tìm lại một phần ký ức gắn bó với ngành.
Một điểm nhấn khác là khu vực bảo tàng số, nơi dữ liệu hơn 162.000 cán bộ ngành qua các thời kỳ được số hóa, cho phép khách mời tra cứu thông tin cá nhân, đồng nghiệp hay lãnh đạo ngành. Theo ban tổ chức, đây là cách để mỗi người tìm lại một phần ký ức gắn bó với ngành.
Chị Nguyễn Hồng Vân, tại Trung tâm Nhãn hiệu - Cục Sở hữu trí tuệ, có mặt từ sớm và hào hứng "check-in" với dữ liệu của mình tại bảo tàng số. "Tôi vinh dự khi là một trong những người tham dự sự kiện ý nghĩa này. Từ sáng sớm, tôi đã háo hức chuẩn bị để hòa chung không khí cùng mọi người", chị chia sẻ.
Chị Nguyễn Hồng Vân, tại Trung tâm Nhãn hiệu - Cục Sở hữu trí tuệ, có mặt từ sớm và hào hứng "check-in" với dữ liệu của mình tại bảo tàng số. "Tôi vinh dự khi là một trong những người tham dự sự kiện ý nghĩa này. Từ sáng sớm, tôi đã háo hức chuẩn bị để hòa chung không khí cùng mọi người", chị chia sẻ.
Lịch sử 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ được trình bày trên bức tường lịch sử, chia thành năm giai đoạn chính: Giai đoạn Kháng chiến và kiến quốc (1945-1954); Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975); Tiền Đổi mới (1975-1986); Đổi mới và Hội nhập (1986-2025); và Kỷ nguyên mới.
Lịch sử 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ được trình bày trên bức tường lịch sử, chia thành năm giai đoạn chính: Giai đoạn Kháng chiến và kiến quốc (1945-1954); Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975); Tiền Đổi mới (1975-1986); Đổi mới và Hội nhập (1986-2025); và Kỷ nguyên mới.
Các hiện vật tiêu biểu của ngành Bưu chính Viễn thông và Khoa học công nghệ, như vũ khí, tổng đài kỹ thuật số, máy điện báo, robot, mô hình lò phản ứng hạt nhân, thiết bị 5G, radar, vệ tinh Vinasat-1.
Nổi bật trong số đó là nguyên mẫu SKZ do kỹ sư Trần Đại Nghĩa nghiên cứu, chế tạo. Từ năm 1947 đến 1949, nguyên mẫu SKZ đầu tiên được hoàn thiện và đưa vào thử nghiệm. Khẩu súng hạng nặng nhanh chóng thể hiện uy lực với trọng lượng 20 kg, đầu đạn lõm, dùng để bắn vào những pháo đài kiên cố của địch, đầu đạn xuyên thủng bê tông dày. SKZ Việt Nam xuất trận lần đầu trong trận Phố Lu, đánh phá nhiều lô cốt địch.
Các hiện vật tiêu biểu của ngành Bưu chính Viễn thông và Khoa học công nghệ, như vũ khí, tổng đài kỹ thuật số, máy điện báo, robot, mô hình lò phản ứng hạt nhân, thiết bị 5G, radar, vệ tinh Vinasat-1.
Nổi bật trong số đó là nguyên mẫu SKZ do kỹ sư Trần Đại Nghĩa nghiên cứu, chế tạo. Từ năm 1947 đến 1949, nguyên mẫu SKZ đầu tiên được hoàn thiện và đưa vào thử nghiệm. Khẩu súng hạng nặng nhanh chóng thể hiện uy lực với trọng lượng 20 kg, đầu đạn lõm, dùng để bắn vào những pháo đài kiên cố của địch, đầu đạn xuyên thủng bê tông dày. SKZ Việt Nam xuất trận lần đầu trong trận Phố Lu, đánh phá nhiều lô cốt địch.
Sự kiện được kỳ vọng là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần đổi mới trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm của ngành trong thời kỳ mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm cho phát triển đất nước.
Sự kiện được kỳ vọng là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần đổi mới trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm của ngành trong thời kỳ mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm cho phát triển đất nước.
Triển lãm cũng dành riêng một không gian tưởng niệm các liệt sĩ ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ. Thông tin của hơn 10.000 liệt sĩ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, cùng thông tin về các nghĩa trang trên cả nước. Đây là điểm đặc biệt bởi trong các ngành ngoài quân đội, Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ có số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh nhiều nhất trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ trưng bày bộ tem kỷ niệm 80 năm, cùng "sách vàng" ghi lại nhân vật, sự kiện và hình ảnh qua các giai đoạn phát triển.
Triển lãm cũng dành riêng một không gian tưởng niệm các liệt sĩ ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ. Thông tin của hơn 10.000 liệt sĩ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, cùng thông tin về các nghĩa trang trên cả nước. Đây là điểm đặc biệt bởi trong các ngành ngoài quân đội, Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ có số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh nhiều nhất trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ trưng bày bộ tem kỷ niệm 80 năm, cùng "sách vàng" ghi lại nhân vật, sự kiện và hình ảnh qua các giai đoạn phát triển.
Ảnh: Giang Huy - Tùng Đinh