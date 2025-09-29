2.700 khách tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Bưu chính Viễn thông, 66 năm Khoa học Công nghệ

Dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi, hàng nghìn khách mời đã có mặt từ sớm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ.

Sự kiện có sự tham gia và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các cán bộ của ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học công nghệ qua các thời kỳ.