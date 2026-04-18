2.500 em nhỏ chinh phục đường chạy trong Kinh thành Huế

Sáng 18/4, giải Kun Marathon Huế 2026 diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn với 2.500 em nhỏ 6-10 tuổi chinh phục cung đường 1 km nhiều chướng ngại vật. Trước giờ chạy, các bé được hướng dẫn khởi động và giao lưu cùng Trường Giang, YouTuber Mèo Simmy, Mike Đen.
Một trong những chướng ngại vật khó nhất là Núi thạch Kun Kun. Thử thách này làm khó nhiều trẻ nhóm 6-7 tuổi, trong khi các bé lớn hơn lại thích thú leo trèo.
Đường chạy chứng kiến nhiều pha bứt tốc dẫn đến vấp ngã, tuột giày hay bật khóc giữa chừng. Dù vậy, các em đều đứng dậy và hoàn thành cuộc đua.
Một bé gái tuột giày tại chướng ngại Đầm lầy ngũ sắc và nhanh chóng được tình nguyện viên hỗ trợ.
Bé Hoàng Ngọc Nhi (Huế) dắt em trai Hoàng Long về đích dù đang khóc. Hai bên đường, phụ huynh liên tục hò reo, tiếp thêm động lực cho hai chị em.
Tại Đầm lầy ngũ sắc, ban tổ chức thả nhiều bóng nhựa vào nhà phao nhằm tăng độ khó, thử thách thể lực của các vận động viên nhí.
Khoảnh khắc về đích của Nguyễn Phúc Nguyên, một trong những nhà vô địch nhóm 7 tuổi. Mừng rỡ vì vượt qua giới hạn bản thân, Phúc Nguyên cho biết sẽ tiếp tục tham gia khu trò chơi tìm hiểu muôn loài ngay sau khi nhận huy chương.
Thời tiết Huế sáng 18/4 có nắng và hơi oi bức. Nhiều phụ huynh chuẩn bị sẵn quạt cầm tay để "giải nhiệt" cho con.
Bé gái nhóm 7 tuổi diện váy ren nữ tính căng sức trên đường chạy. Việc trang bị giày thể thao vừa vặn và che chắn kỹ càng giúp đảm bảo an toàn cho trẻ khi vận động dưới nắng.
Kun Marathon Huế 2026 nối dài chuỗi sự kiện tại 10 tỉnh, thành sau giải mở màn ở TP HCM. Năm nay, quy mô tăng thêm 500 suất, đạt 2.500 trẻ. Với chủ đề "Cùng Kun bảo vệ muôn loài", các trò chơi tương tác sau vạch đích như "Giải cứu rừng xanh", "Làm sạch đại dương" giúp trẻ nhận biết môi trường sống của động vật, từ đó hình thành ý thức bảo vệ tự nhiên.
Thy An
Ảnh: Đức Đồng, VnExpress Marathon