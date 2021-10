18 khu nghỉ dưỡng Phú Quốc dự kiến đón khách quốc tế

Kiên GiangCác khu nghỉ dưỡng 5 sao sẽ được đánh giá và lựa chọn để thí điểm đón khách có hộ chiếu vaccine tới Phú Quốc từ cuối tháng 11.

Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng "hộ chiếu vaccine" được UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 21/10. Trong đó ở giai đoạn đầu đón chuyến bay thử nghiệm từ 20/11/2021 đến 20/3/2022, có 10 cơ sở lưu trú, giai đoạn 2 đến 20/6/2022 có thêm 8 cơ sở, dự kiến sẽ đón khách.

Cụ thể, đợt 1, các khu lưu trú được đề xuất là Vinpearl Discovery Costalland Phú Quốc, Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc, Vinpearl Resort Spa Phú Quốc, Vinholidays Fiesta Phú Quốc, JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay, Premier Village Phú Quốc, Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay, New World Resort, Movenpick Resort Waverly Phu Quoc, Movenpick Villa and Residences Phú Quốc.

Đợt 2 có thêm Best Western Premier Sonasea Phú Quốc, Novotel Phú Quốc Resort, Intercontinental Phú Quốc, Sol By Melia Phú Quốc, Crowne Plaza PHú Quốc Starbay, The Shell Resort & Spa Phú Quốc, Pullman Resort, Mercury Phú Quốc Resort & Villa.

Du khách vui chơi tại Phú Quốc United Center trong tháng 6/2021. Ảnh: Hữu Khoa

Ngoài ra có 4 đơn vị lữ hành đạt tiêu chuẩn trong đợt thí điểm lần này là Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Johns Tours Phú Quốc, chi nhánh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Saigontourist, Vietravel chi nhánh Phú Quốc, Công ty TNHH MTV Du lịch VINA Phú Quốc. Đợt 2 có thêm Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ D&M Phú Quốc (lặn ngắm san hô). Các điểm tham quan được lựa chọn là cáp treo Sun World Hon Thom Nature Park; vườn bách thú, sân golf, casino của Vinpearl; dịch vụ đi bộ dưới biển của công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Namaste; dịch vụ lặn ngắm san hô Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại D&M Phú Quốc và điểm mua sắm ngọc trai Ngọc Hiền Pearl.

TP Phú Quốc thí điểm đón khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng, chống dịch Covid-19 ở châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, châu Đại dương... Khách du lịch sẽ đăng ký tour trọn gói bởi các công ty lữ hành trên và tới Phú Quốc thông qua chuyến bay thuê bao, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Du khách tham gia chương trình đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19, thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào TP Phú Quốc. Du khách điều trị khỏi Covid-19 cần có chứng nhận từ lúc xuất viện đến khi nhập cảnh không quá 6 tháng. Điều kiện thứ 2 là có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Đối với trẻ em dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm âm tính, đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Lan Hương