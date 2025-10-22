130 năm đổi mới sáng tạo của Michelin

Với 9 trung tâm R&D toàn cầu, Michelin chi hàng tỷ Euro mỗi năm cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ về di chuyển.

Đặt mục tiêu "tất cả đều bền vững", Michelin xem đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng cốt lõi như DNA của hãng trong suốt hơn 130 năm hoạt động. Tập đoàn sở hữu đội ngũ nghiên cứu hơn 6.000 kỹ sư, tập trung vào ba ưu tiên chiến lược: phát triển lốp từ nguyên liệu tái tạo hướng tới mục tiêu 100% vật liệu tái tạo vào năm 2050; khai thác khoa học vật liệu và phân tích dữ liệu; phát triển các dịch vụ mới liên quan đến di chuyển.

Thương hiệu được Clarivate công nhận là một trong Top 100 nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đơn vị sở hữu hơn 12.000 bằng sáng chế đang có hiệu lực và khoản đầu tư gần 1,2 tỷ Euro hàng năm cho nghiên cứu (trên tổng ngân sách R&D là 2,2 tỷ Euro vào năm 2024) - một trong những mức đầu tư cao nhất ngành công nghiệp nặng.

Chiến lược đổi mới của Michelin dựa trên mô hình hợp tác toàn cầu. Tập đoàn dành ngân sách lên đến hơn 55 triệu Euro cho các dự án hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đồng thời tham gia chuỗi giá trị ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, hàng không, năng lượng thấp carbon và y tế. Các ngành nghề này đang hỗ trợ sự hình thành của các chuỗi giá trị công nghiệp mới, đặc biệt là thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi các vật liệu có nguồn gốc hóa thạch.

Một ví dụ gần đây là dự án cùng đối tác Thụy Điển Enviro và quỹ Antin để xây dựng nhà máy tái chế lốp xe tại Uddevalla, nhằm chiết xuất và tái sử dụng carbon đen cũng như dầu nhiệt phân phục vụ sản xuất nguyên liệu mới.

Di sản của Michelin được xây dựng dựa trên nền tảng của những đổi mới sáng tạo. Hành trình này bắt đầu từ năm 1937 với việc phát triển vật liệu composite cao su - thép, sáng chế lốp radial năm 1946, đến lốp silica giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO2 vào năm 1992. Năm 2012, công ty ứng dụng chip RFID lên lốp để thúc đẩy kết nối và quản lý tài sản. Năm 2015, hãng giới thiệu dòng lốp CrossClimate với hiệu suất cao trong nhiều điều kiện thời tiết và mặt đường khác nhau.

Năm 2017, Michelin tiếp tục thử nghiệm vật liệu sinh học và các ý tưởng tương lai như mẫu lốp Vision Concept. Đặc biệt, năm 2021, đơn vị tham gia vào dự án phát triển bánh xe không hơi cho xe tự hành trên Mặt Trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis của NASA.

Lốp Michelin Vision Concept. Ảnh: Michelin

Đại diện hãng cho biết trong suốt quá trình luôn theo đuổi mục tiêu phát triển lốp xe hoàn toàn từ nguyên liệu tái tạo hoặc tái chế vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2050, tập đoàn đã tái cấu trúc quy trình sản xuất nhằm thích ứng với thực tế rằng vật liệu sinh học có tính chất cơ học khác biệt so với vật liệu truyền thống. Thách thức đặt ra là kết hợp hài hòa giữa phát triển quy trình và cách tiếp cận "tất cả đều bền vững", đồng thời giảm thiểu tối đa tác động của toàn bộ chuỗi hoạt động đến môi trường.

Michelin chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, hiện tham gia vào thị trường qua mạng lưới phân phối, dịch vụ và sản xuất. Công ty vận hành nhà máy tại Bình Dương và phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc xe hơi Michelin Car Service. Đến năm 2025, hệ thống này đạt cột mốc 100 điểm phục vụ trên toàn quốc. Ngoài hoạt động công nghiệp, hãng cũng góp phần quảng bá hình ảnh du lịch và văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới thông qua Cẩm nang Michelin (Michelin Guide).

Hoài Phương