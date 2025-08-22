12 sự kiện thể thao Việt Nam tiêu biểu 80 năm qua

Năm 1962, Việt Nam lần đầu có một VĐV lập kỷ lục thế giới, là xạ thủ Trần Oanh (thứ hai từ trái). Ông vô địch giải bắn súng quân sự khối các nước Xã hội Chủ nghĩa, tại Tiệp Khắc, đồng thời phá kỷ lục thế giới nội dung súng ngắn ổ quay với 587 điểm (mốc cũ là 586 điểm).

Đây là cột mốc hiếm có của thể thao Việt Nam trong giai đoạn còn nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện, trang thiết bị. Thành tích ấy đặt tên Việt Nam lên bản đồ bắn súng quốc tế và tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ xạ thủ sau này. Trần Oanh về sau tiếp tục đoạt các danh hiệu lớn ở đấu trường châu lục và được Ủy ban Olympic Quốc tế công nhận là "VĐV Việt Nam xuất sắc thế kỷ 20".