12 loại thực phẩm chức năng đông y dỏm bị công an phát hiện

Thanh HóaCông an xác định 12 sản phẩm Thảo mộc kháng sinh TKH, Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương thọ đan... không có hoạt chất đặc trưng như quảng cáo.

Ngày 5/6, Ngọc, 37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Tân Thảo Dược Nam Hoa, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng. Bị can đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an xác định, khoảng năm 2020, Ngọc thường xuyên lên mạng xã hội Facebook đăng bán một số sản phẩm được quảng cáo là "thuốc gia truyền dân tộc Dao" của một phụ nữ ở huyện Ba Vì, Hà Nội.

Công an kiểm tra, thu giũ lô thực phẩm chức năng giả. Ảnh: Lam Sơn

Thông tin này sau đó được Nguyễn Thị Hợi, 42 tuổi, ở Đăk Lăk, Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền, tiếp cận. Hợi liên hệ mua hàng với mục đích phân phối lại để kiếm lời.

Thấy bao bì sản phẩm chưa bắt mắt, Hợi đề xuất Ngọc thiết kế lại và công bố sản phẩm để được độc quyền phân phối. Hai bên thống nhất quy trình: Hợi in bao bì, tem nhãn rồi gửi cho Ngọc đóng gói, sau đó Hợi nhận hàng đem bán.

Theo công an, nhiều sản phẩm của nhóm này cung ứng không được kiểm nghiệm chính thức theo quy định, do không nằm trong danh mục thuốc đông y. Do từng theo học ngành Y học cổ truyền, Ngọc đã tự thiết kế công thức sản phẩm dựa trên dược liệu đầu vào. Nữ giám đốc sau đó mua các giấy kiểm nghiệm từ Trung tâm kiểm nghiệm TSL (Hà Nội), Trung tâm Hi-Tech Nam Định để làm thủ tục công bố tại Ban An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Từ năm 2020 đến cuối 2022, Ngọc đã sản xuất và cung cấp 12 loại sản phẩm "rất hút khách" gồm: Thảo mộc kháng sinh TKH, Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương thọ đan, Vương đường huyết đan, Trinh nữ hoàng cung, Nam vương TKH, Anti Gout TKH, Cao trĩ sâm đỏ (viên đặt và kem bôi), Thảo mộc giảm cân TKH, Thảo mộc tăng cân TKH, An cốt vương TKH.

Cuối năm 2022, do chi phí vận chuyển cao, sản phẩm dễ móp méo, hai bên thỏa thuận Ngọc chỉ gửi thành phẩm thô dạng viên hoàn, kem để Hợi tự đóng gói. Mỗi kg nguyên liệu được bán 200.000-750.000 đồng, tùy loại. Hợi chuyển thuốc thành phẩm cho một số đại lý tại Hà Nội, Thanh Hoá bán ra thị trường.

Hiện, công an thu hơn 34.700 hộp thực phẩm chức năng các loại chưa kịp tuồn ra thị trường, tổng giá trị khoảng một tỷ đồng.

Kết quả giám định cho thấy, tất cả sản phẩm không chứa dược chất cấm song cũng không có thành phần là hoạt chất đặc trưng theo quảng cáo.

Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của Hợi và những người liên quan.

Lê Hoàng