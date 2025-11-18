12 đội vào vòng playoff Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress

Vòng bảng diễn ra từ 31/10 đến 16/11 đã tìm ra 8 đội nam mạnh nhất vào tứ kết từ ngày 23/11, cùng 4 đội nữ vào bán kết ngày 30/11. Để giành tấm vé vòng loại trực tiếp, 12 đội này đã vượt qua 24 đại diện ưu tú khác của phong trào bóng rổ học đường Thủ đô.
Đội nam THPT Nguyễn Tất Thành gây ấn tượng từ đầu vòng bảng khi luôn có mặt sớm, khởi động kỹ và duy trì kỷ luật trong đội. Họ lần lượt vượt qua THPT Nguyễn Thị Minh Khai và ĐKVĐ giải giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025 - THPT Marie Curie, qua đó giành ngôi đầu bảng A. Từng về thứ ba mùa trước, Nguyễn Tất Thành được đánh giá là một trong những ứng viên cho ngôi vô địch năm nay.
Dẫn đầu bảng B là THPT Lý Thái Tổ, dù họ có ít thời gian chuẩn bị và phải chơi hai trận vòng bảng trong ba ngày. Đội được xử thắng trận ra quân do THPT Tây Hồ không góp mặt, trước khi vượt qua THPT Kim Liên với tỷ số sít sao 28-26 hôm 16/11.
Ở bảng C, THPT Alpha, đội góp mặt lần đầu, vượt qua FPT Tây Hà Nội và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ số cách biệt 38-24 và 43-23. Đội trưởng Phạm Gia Anh Vũ, nhà vô địch Giải Cúp các câu lạc bộ Trẻ toàn quốc NYCC 2025, là gương mặt tiêu biểu, giữ vai trò thủ lĩnh lối chơi của THPT Alpha.
Nhờ sự gắn kết nội bộ và tinh thần thi đấu cao, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chiếm ngôi đầu bảng F. Trước giờ thi đấu, các thành viên còn cùng hát vang để tự tiếp lửa. Nguyễn Bỉnh Khiêm lần lượt vượt qua Vinschool Times City trong trận mở màn, rồi gây bất ngờ khi đánh bại ĐKVĐ mùa giải năm ngoái - THPT Phan Đình Phùng với tỷ số cách biệt 31-13.
Tại bảng G, Nguyễn Trãi - Ba Đình vượt qua THPT Phạm Hồng Thái và Dewey Tây Hồ Tây để đi tiếp. Họ đã hai lần liên tiếp giành ngôi á quân Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2024 và giải giao hữu tháng 5 năm nay.
Đội sở hữu dàn cầu thủ nổi bật như Khúc Đình Anh, huy chương đồng Giải vô địch Bóng rổ 5x5 U18 quốc gia, hay Dương Quang Anh, huy chương bạc NYCC toàn quốc. Lứa cầu thủ mới đang dần thay thế những gương mặt quen thuộc như Tống Gia Toàn, Phạm Nam Anh tại Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2024.
Bảng H, được coi là cuộc chiến của các tân binh, chứng kiến THPT Cầu Giấy giành quyền vào tứ kết khi đánh bại Hà Nội Academy và Thực Nghiệm. Thành lập từ năm 2017, Cầu Giấy Basketball Club là đội chủ nhà của giải Cầu Giấy Open Cup, quy tụ học sinh từ các trường THPT trên toàn thành phố Hà Nội.
Ở nội dung nữ, loạt trận vòng bảng xác định 4 đội vào bán kết diễn ra ngày 30/11, trong đó có ĐKVĐ mùa giải 2024 là THPT Phan Đình Phùng với ngôi nhất bảng K. Đội vượt qua vòng bảng tương đối nhẹ nhàng khi thắng đậm THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỷ số 56-10), và được xử thắng 25-0 do THPT Nguyễn Tất Thành xin rút khỏi giải vì trùng lịch học.
Đinh Ngọc Phương Linh, thủ lĩnh dẫn dắt đội nữ Phan Đình Phùng vào chung kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2024, tiếp tục là trụ cột trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.
Với kinh nghiệm tham dự hai mùa Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja, Vinschool Smart City cho thấy sự vượt trội so với hai đội mới là nữ THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Phạm Hồng Thái tại bảng J. Đội giành vé vào bán kết sau khi áp đặt được lối chơi nhanh, pressing toàn sân và khả năng luân chuyển bóng tốt trước đối thủ.
Đặc biệt, hai trường mới tham gia lần đầu - THPT Việt Đức và THPT Vinschool The Harmony - thắng lớn khi cả đội nam và nữ đều vượt qua vòng bảng.
Thành lập đã gần 30 năm, Việt Đức Basketball là niềm tự hào của phong trào thể thao THPT Việt Đức. Lần đầu dự giải, đội nam Việt Đức chơi chắc chắn, dẫn đầu bảng E, trong khi đội nữ cũng khẳng định sức mạnh với ngôi nhất bảng L, cho thấy sự tự tin và nền tảng chuyên môn vững.
Không có bề dày truyền thống như THPT Việt Đức khi mới ra đời năm 2018, nhưng phong trào bóng rổ của trường Vinschool The Harmony ngày càng lớn mạnh khi đội nam vô địch U18 Vietnam Student Basketball League 2025, đội nữ vô địch U18 GMB League 2025. Tại mùa giải năm nay, hai đội lần lượt chiếm ngôi nhất bảng D và I. Những trụ cột như Đỗ Thế Bình, Nguyễn Phi Hoàng Dũng, Lý Hà My, Lê Bảo Hương... giúp Harmony trở thành ứng viên đáng chú ý của giải.
Các cặp tứ kết nam, diễn ra ngày 23/11, gồm: Nguyễn Tất Thành gặp Lý Thái Tổ; Alpha đối đầu Vinschool The Harmony; Việt Đức chạm trán Nguyễn Bỉnh Khiêm; và Nguyễn Trãi Ba Đình gặp Hà Nội Academy. Ở giải nữ, hai cặp đấu bán kết ngày 30/11 sẽ là Vinschool Harmony gặp Vinsmart City và Phan Đình Phùng đối đầu Việt Đức.
Từ vòng tứ kết, ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ trận đấu trên fanpage và website chính thức của giải.
Hải Long
Ảnh: VYB