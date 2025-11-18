12 đội vào vòng playoff Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress

Vòng bảng diễn ra từ 31/10 đến 16/11 đã tìm ra 8 đội nam mạnh nhất vào tứ kết từ ngày 23/11, cùng 4 đội nữ vào bán kết ngày 30/11. Để giành tấm vé vòng loại trực tiếp, 12 đội này đã vượt qua 24 đại diện ưu tú khác của phong trào bóng rổ học đường Thủ đô.

Đội nam THPT Nguyễn Tất Thành gây ấn tượng từ đầu vòng bảng khi luôn có mặt sớm, khởi động kỹ và duy trì kỷ luật trong đội. Họ lần lượt vượt qua THPT Nguyễn Thị Minh Khai và ĐKVĐ giải giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025 - THPT Marie Curie, qua đó giành ngôi đầu bảng A. Từng về thứ ba mùa trước, Nguyễn Tất Thành được đánh giá là một trong những ứng viên cho ngôi vô địch năm nay.