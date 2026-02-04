12 tập thể góp mặt trong đề cử Đội thể thao yêu thích 2025

Đội tuyển bóng đá nam, futsal nữ Việt Nam cùng 10 tập thể khác góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Đội thể thao yêu thích năm 2025.

"Đội thể thao yêu thích" là một trong 5 hạng mục của chương trình bình chọn "Vận động viên, Huấn luyện viên yêu thích năm 2025", nhằm tôn vinh các tập thể thi đấu nổi bật trong năm, gồm đội tuyển quốc gia ở các môn tập thể và các nội dung đồng đội từ 3 vận động viên trở lên.

Trong danh sách đề cử, bóng đá đóng góp hai đại diện đáng chú ý. Đội tuyển nam quốc gia ghi dấu với chức vô địch ASEAN Cup 2024, còn đội tuyển U22 mang về huy chương vàng SEA Games 33, đồng thời là lực lượng nòng cốt giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp.

Giao diện bình chọn hạng mục Đội thể thao yêu thích. Ảnh chụp màn hình

Cũng trong nhóm môn tập thể, futsal nữ tạo mốc son khi lần đầu đứng trên bục cao nhất sau 6 lần tham dự đại hội, qua đó góp mặt trong danh sách đề cử và thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Ở các nội dung tiếp sức, bơi 4x200m tự do nam và điền kinh 4x400m nữ tạo dấu ấn bằng thành tích dẫn đầu tại đấu trường khu vực. Riêng đội điền kinh nữ còn mang về tấm huy chương bạc Giải vô địch châu Á 2025.

Môn võ góp hai đại diện với thành tích song hành ở cấp châu lục và sân chơi SEA Games. Karate kata và kumite đồng đội nữ cùng giành vị trí số một tại Giải vô địch châu Á 2025, trước khi tiếp tục khẳng định vị thế ở các giải trong hệ thống. Ở đấu kiếm, đồng đội kiếm chém nam ghi danh qua tấm huy chương vàng kỳ SEA Games vừa rồi.

Bên cạnh đó, danh sách đề cử ghi danh nhiều tập thể đã để lại ấn tượng tại các hệ thống giải chuyên biệt. Bóng ném nữ bãi biển vô địch châu Á và giành suất dự giải vô địch bãi biển thế giới 2026, đồng thời đứng đầu giải bãi biển vô địch Đông Nam Á 2025. Đội nữ bi sắt giành danh hiệu thế giới 2025 ở nội dung bộ ba. Cầu mây đóng góp hai đại diện: đội 4 nữ sở hữu bộ sưu tập huy chương tại World Cup 2025, giải vô địch thế giới 2025 và China Tournament 2025, đội 4 nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33.

Bình chọn VĐV, huấn luyện viên yêu thích 2025

Theo thể lệ, hạng mục Đội thể thao yêu thích xét dựa trên kết quả chuyên môn trong năm, đồng thời xem xét tinh thần thể thao, lối sống, việc chấp hành điều lệ thi đấu và mức độ lan tỏa tích cực.

Độc giả tham gia bình chọn bằng cách đăng nhập MyVnE ID và lựa chọn tối đa 5 đề cử trong mỗi hạng mục. Căn cứ phiếu bầu hợp lệ cao nhất, ban tổ chức sẽ chọn ra 3 đội tiêu biểu được yêu thích và công bố sau khi kết thúc bình chọn. Lễ trao thưởng dự kiến diễn ra trong tháng 3/2026.

Chương trình bình chọn "Vận động viên, Huấn luyện viên yêu thích năm 2025" thuộc chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, do Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) phối hợp cùng FPT Online tổ chức. Cổng bình chọn mở từ 12h ngày 23/1/2026 đến hết ngày 6/3/2026.

Hải Long