11.000 hộp thực phẩm chức năng 'thổi phồng công dụng' bị phát hiện

Công an Hà Nội vừa phát hiện 11.000 hộp thực phẩm chức năng do Công ty Thảo dược Mộc Can sản xuất được "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.