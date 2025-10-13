105 đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội 14 của Đảng

Đại hội Đảng bộ Chính phủ bế mạc chiều 13/10, thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 và công bố danh sách 105 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Chiều 13/10, tại phiên bế mạc, Đại hội Đảng bộ Chính phủ nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Theo đó, Đoàn gồm 70 đại biểu chính thức và 12 dự khuyết. Đảng bộ Chính phủ có 35 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết đang công tác tại các Đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội. Ảnh: Hoàng Phong

20 nhóm giải pháp phát triển toàn diện giai đoạn mới

Đại hội Đảng bộ Chính phủ thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu và 20 nhóm giải pháp. Trong đó, 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; củng cố khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ cũng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại hội giao Ban Thường vụ Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu và Tổng Bí thư Tô Lâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất đã thành công "rất tốt đẹp", đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Sơn Hà