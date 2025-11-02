Hơn 100 học sinh dự lễ khai mạc Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress

Lễ khai mạc giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội bắt đầu lúc 8h ngày 2/11. Trong tiết trời mưa lạnh, các vận động viên học sinh, ban tổ chức, đại diện Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) - đơn vị giám sát chuyên môn, cùng nhà tài trợ và đông đảo khán giả vẫn có mặt đúng giờ.
Lễ khai mạc giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội bắt đầu lúc 8h ngày 2/11. Trong tiết trời mưa lạnh, các vận động viên học sinh, ban tổ chức, đại diện Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) - đơn vị giám sát chuyên môn, cùng nhà tài trợ và đông đảo khán giả vẫn có mặt đúng giờ.
Giải năm nay ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, với 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ.
Giải năm nay ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, với 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ.
Nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm, bốn cầu thủ của đội THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đảm nhận nhiệm vụ cầm cờ Tổ quốc.
Nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm, bốn cầu thủ của đội THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đảm nhận nhiệm vụ cầm cờ Tổ quốc.
Ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch VBF, đánh giá cao sự phát triển của giải chỉ sau hai năm, ba mùa tổ chức. "Việc số đội tăng từ 24 năm ngoái lên 36 năm nay cho thấy sức hút mạnh mẽ của phong trào. Đây là một trong những giải bóng rổ học sinh có quy mô lớn, tổ chức chuyên nghiệp, góp phần phát hiện tài năng trẻ cho các đội tuyển", ông Trọng nói.
Ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch VBF, đánh giá cao sự phát triển của giải chỉ sau hai năm, ba mùa tổ chức. "Việc số đội tăng từ 24 năm ngoái lên 36 năm nay cho thấy sức hút mạnh mẽ của phong trào. Đây là một trong những giải bóng rổ học sinh có quy mô lớn, tổ chức chuyên nghiệp, góp phần phát hiện tài năng trẻ cho các đội tuyển", ông Trọng nói.
Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành.
Giải do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đồng hành, VBF giám sát chuyên môn. Sự kiện thuộc đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".
Mục tiêu của giải là tạo sân chơi thể thao lành mạnh, khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê và phát hiện tài năng trẻ.
Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành.
Giải do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đồng hành, VBF giám sát chuyên môn. Sự kiện thuộc đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".
Mục tiêu của giải là tạo sân chơi thể thao lành mạnh, khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê và phát hiện tài năng trẻ.
Đại diện vận động viên Nhữ Kỳ Anh, đội trưởng THPT FPT Tây Hà Nội, tuyên thệ thi đấu trung thực, đoàn kết, tuân thủ điều lệ giải.
Đại diện vận động viên Nhữ Kỳ Anh, đội trưởng THPT FPT Tây Hà Nội, tuyên thệ thi đấu trung thực, đoàn kết, tuân thủ điều lệ giải.
Đại diện tổ trọng tài cũng cam kết làm việc công tâm, bảo đảm các trận diễn ra an toàn, công bằng.
Đại diện tổ trọng tài cũng cam kết làm việc công tâm, bảo đảm các trận diễn ra an toàn, công bằng.
Các trận vòng bảng diễn ra vào tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, từ nay đến hết ngày 16/11. Vòng bán kết khởi tranh 23/11, chung kết và lễ bế mạc dự kiến ngày 6/12.
Các trận vòng bảng diễn ra vào tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, từ nay đến hết ngày 16/11. Vòng bán kết khởi tranh 23/11, chung kết và lễ bế mạc dự kiến ngày 6/12.
Sau lễ khai mạc, trận mở màn giữa THPT Tây Hồ và THPT Kim Liên kết thúc với tỷ số 29-41 nghiêng về Kim Liên.
Sau lễ khai mạc, trận mở màn giữa THPT Tây Hồ và THPT Kim Liên kết thúc với tỷ số 29-41 nghiêng về Kim Liên.
Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài. Trong ngày còn diễn ra bốn cặp đấu khác giữa đội nam THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm gặp THPT Vinschool Times City; đội nam THPT Hà Nội Academy với THPT Thực Nghiệm; hai cặp đấu nội dung nữ còn lại là THPT Phan Đình Phùng gặp THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng gặp THPT Việt Đức.
Kết quả các trận được cập nhật tại website và fanpage chính thức của giải.
Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài. Trong ngày còn diễn ra bốn cặp đấu khác giữa đội nam THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm gặp THPT Vinschool Times City; đội nam THPT Hà Nội Academy với THPT Thực Nghiệm; hai cặp đấu nội dung nữ còn lại là THPT Phan Đình Phùng gặp THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng gặp THPT Việt Đức.
Kết quả các trận được cập nhật tại website và fanpage chính thức của giải.
Lan Anh
Ảnh: Hiếu Lương, VYB