Hơn 100 học sinh dự lễ khai mạc Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress

Ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch VBF, đánh giá cao sự phát triển của giải chỉ sau hai năm, ba mùa tổ chức. "Việc số đội tăng từ 24 năm ngoái lên 36 năm nay cho thấy sức hút mạnh mẽ của phong trào. Đây là một trong những giải bóng rổ học sinh có quy mô lớn, tổ chức chuyên nghiệp, góp phần phát hiện tài năng trẻ cho các đội tuyển", ông Trọng nói.