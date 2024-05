10 sân đấu ở Euro 2024

Sân Cologne (47.000 chỗ ngồi). Nơi này đã tổ chức tổng cộng năm trận đấu tại World Cup 2006, bao gồm trận hòa 2-2 của Anh với Thụy Điển ở vòng bảng và chiến thắng của Ukraine trước Thụy Sĩ với tỷ số 3-0 sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/8.



Ngoài ra, sân còn tổ chức các trận đấu bóng bầu dục Mỹ, thi đấu khúc côn cầu trên băng và các buổi hòa nhạc. Đáng chú ý là những ban nhạc nổi tiếng như Pink Floyd và Rolling Stones đều từng lưu diễn tại đây.

Lịch thi đấu: Hungary vs Thụy Sĩ (15/6), Scotland vs Thụy Sĩ (19/6), Bỉ vs Romania (22/6), Anh vs Slovenia (25/6), một trận vòng 1/8 (30/6).