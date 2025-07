10 người dùng Siêu lợi suất VIB trúng chuyến đến Las Vegas

VIB công bố danh sách 10 chủ tài khoản Siêu lợi suất trúng chuyến du lịch đến Las Vegas 8 ngày 7 đêm, tham gia concert "Anh trai say hi".

Ngân hàng cho biết, đây là kết quả từ hai đợt quay số thuộc chương trình "Say Hi" Las Vegas cùng tài khoản Siêu lợi suất, tổ chức công khai và livestream trên fanpage VIB ngày 14/6 và 26/6. Danh sách trúng thưởng được cập nhật tại website chính thức của VIB, hành trình dành cho 10 khách hàng may mắn bắt đầu từ ngày 21/7.

Concert "Anh trai say hi". Ảnh: VIB

Ưu đãi trong chuyến đi gồm: vé máy bay khứ hồi, khách sạn cao cấp giữa trung tâm Las Vegas, hoạt động khám phá thành phố giải trí, tổng duyệt soundcheck với các "anh trai" và đặc biệt là đêm concert Anh trai say hi diễn ra vào 26/7. Việc trực tiếp tham gia tổng duyệt cùng các nghệ sĩ giúp khách hàng được cảm nhận không khí sôi động trước thềm concert, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đại diện nhà băng cho biết, đây là những ưu đãi mà ngân hàng chuẩn bị cho 10 người dùng may mắn đã kích hoạt, duy trì dòng tiền nhàn rỗi cùng tài khoản Siêu lợi suất. Chuyến đi đến Las Vegas đã có chủ nhân, nhưng tài khoản Siêu lợi suất vẫn đang tiếp tục mang đến nhiều cơ hội cho khách hàng.

Trong đó, chương trình "Phi vụ tiền tỷ" đang thu hút sự quan tâm. Cụ thể, ngay khi hoàn tất kích hoạt tài khoản Siêu lợi suất khách hàng nhận ngay một lượt lật thẻ nhận quà bí ẩn, cứ một phút là có một phần thưởng tiền mặt. Người dùng duy trì số dư từ 1 triệu đồng mỗi ngày, nhận thêm lượt lật thẻ với cơ hội trúng tiền mặt hoặc iPhone 16 Pro Max trị giá 32 triệu đồng. Đến nay có 70 khách hàng trúng iPhone, vẫn còn 20 chiếc (tổng 90 chiếc) đang chờ chủ nhân.

Khi duy trì số dư bình quân từ 20 triệu đồng trong 10 ngày bất kỳ, khách hàng được tham gia quay số giải thưởng 1 tỷ đồng cuối chương trình. Đồng thời, khách hàng cũng được chia thưởng với quỹ thưởng không giới hạn. Quỹ thưởng này hiện gần 3 tỷ đồng, vẫn không ngừng tăng khi có người dùng mới kích hoạt (với mỗi 5.000 tài khoản Siêu lợi suất được kích hoạt mới, VIB cộng thêm 50 triệu đồng vào quỹ).

Khách hàng Bạch Trọng Hoàng trúng thưởng iPhone 16 Pro Max tại VIB Cộng Hòa. Ảnh: VIB

Bạch Trọng Hoàng, khách hàng tại VIB Cộng Hòa cho biết rất vui khi nhận thông báo trúng iPhone từ "Phi vụ tiền tỷ". "Đây là phần thưởng lớn, kết quả từ quyết định tài chính thông minh", ông Hoàng nói.

Tài khoản Siêu lợi suất được VIB thiết kế để dòng tiền nhàn rỗi sinh lời mỗi ngày với lãi suất đến 4,3% một năm. Khách hàng vẫn có thể linh hoạt chuyển khoản, thanh toán qua ứng dụng MyVIB mà không cần chia nhỏ nguồn vốn.

Đại diện ngân hàng cho biết, còn ba tuần nữa là chương trình "Phi vụ tiền tỷ" kết thúc để tiến hành chia thưởng và xác định chủ nhân giải thưởng 1 tỷ đồng, cơ hội vẫn còn đến hết ngày 20/7. Với tài khoản Siêu lợi suất, mỗi người đều có thể chủ động kích hoạt dòng tiền và nhận về những giá trị thiết thực, từ phần thưởng lớn đến lợi ích tài chính hàng ngày.

Hoàng Đan