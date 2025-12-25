10 người bị điều tra trong vụ 'lãng phí' ở Bạch Mai 2 và Việt Đức 2

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án gây lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, nâng tổng số bị can lên 10 người.

Chiều 25/12, tại buổi thông báo kết quả phiên họp 29 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về bốn nhóm tội danh.

Trong đó, hai người bị khởi tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; một người bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; còn lại bị khởi tố về tội Vi Phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các bị can đã gây lãng phí 762 tỷ đồng trong hai dự án; hiện đã thu hồi 39 dự án và kê biên 7 bất động sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản tại buổi làm việc chiều 25/12. Ảnh: Nguyên Phong

Trước đó, hồi tháng 7, vụ án lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 được khởi tố với 5 bị can đầu tiên, gồm: ông Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm; cùng hai nguyên cấp phó là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung. Cuối tháng 9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm hai bị can.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ năm 2015, mỗi bệnh viện có quy mô 1.000 giường, nhằm giảm tải cho cơ sở 1 vốn quá tải bệnh nhân. Các dự án đặt tại tỉnh Hà Nam (nay là Ninh Bình) nhưng đã dừng thi công từ tháng 1/2021, khiến một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp.

Cuối tháng 3, Thanh tra Chính phủ xác định có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và các quy định liên quan trong hầu hết các khâu. Đây là nguyên nhân khiến hai dự án chậm tiến độ hơn 7 năm, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí lớn, có dấu hiệu thiệt hại ngân sách khoảng 1.253 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng phụ trách trong thời kỳ đó có vi phạm trong việc phê duyệt chủ trương thuê tư vấn nước ngoài lập dự án; thiết kế dự án thiếu căn cứ, không đáp ứng điều kiện; chỉ đạo trái pháp luật về việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện các gói thầu tư vấn lập dự án; đồng thời thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không đôn đốc, kiểm tra và không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người quyết định đầu tư.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, tháng 4/2025. Ảnh: Giang Huy

Vũ Tuân