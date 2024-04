10 đề cử đạt hơn 10.000 bình chọn tại Vietnam Game Awards 2024

Qua gần ba tuần bình chọn, có 10 đề cử thuộc bốn hạng mục Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards (VGA 2024) thu hút hơn 10.000 phiếu bầu từ độc giả.

Vòng Chung kết VGA 2024 bắt đầu diễn ra từ ngày 4/4 và sẽ kéo dài đến hết 2/5. Số lượt bình chọn đóng góp 30% điểm chung cuộc. 70% còn lại là điểm từ ban giám khảo, là những chuyên gia, nhà báo, KOL trong ngành game.

Riêng 5 hạng mục "yêu thích", gồm Cộng đồng game được yêu thích nhất, Cộng đồng Esports được yêu thích nhất, Nhà mạng được yêu thích nhất, Kênh thanh toán được yêu thích nhất và Đồ uống game thủ yêu thích nhất, điểm số được tính hoàn toàn dựa trên số lượt bình chọn.

Hạng mục Game của năm

Game của năm đang là một trong những hạng mục thu hút sự chú ý lớn nhất khi chiếm hàng chục nghìn trong số gần 300.000 lượt bình chọn tính đến ngày 22/4. Dẫn đầu hạng mục là game Alo Chủ Tướng, do Gamota phát hành tại Việt Nam, với 30.000 phiếu bầu. Tiếp theo là Đấu Trường Chân Lý - phiên bản di động của game cùng tên trên nền tảng PC - đạt 15.000 vote.

Hạng mục Game di động xuất sắc

Một lần nữa, Alo Chủ Tướng lại xuất hiện ở vị trí dẫn đầu hạng mục game di động khi đạt 15.011 phiếu. Kém gần 2.000 lượt bình chọn và vẫn đang theo sát phía sau là Football Pro VTC với 14.800 phiếu.

Giao diện bình chọn Vietnam Game Awards 2024. Ảnh: Tuấn Hưng

Hạng mục Nhà phát hành game xuất sắc

Đây là hạng mục diễn ra sôi động và nhiều bất ngờ nhất tại giải thưởng game năm nay. Gamota đang chiếm ưu thế và cách biệt khá xa các đối thủ khi có hơn 44.000 lượt vote, cao hơn 10.000 phiếu so với vị trí thứ hai là VNGGames với 32.000 vote, trong khi VTC ở vị trí thứ ba và đạt 12.360 phiếu.

Hạng mục Cộng đồng game được yêu thích nhất

Tương tự Nhà phát hành game xuất sắc, hạng mục Cộng đồng game được yêu thích nhất cũng có ba đề cử đã vượt mốc 10.000 bình chọn gồm: Cộng đồng Tru Tiên 3D Mobile (17.200 vote), Cộng đồng FC Online Việt Nam (14.000 vote) và Cộng đồng Football Pro VTC (10.100 vote).

Như vậy, toàn bộ đề cử có trên 10.000 lượt bình chọn đều đang tập trung ở The Golden Galaxy - nhóm giải thưởng dành cho game nước ngoài phát hành ở Việt Nam. Các nhóm The Golden Sun, The Golden Star và The Golden Gear có nhiều đề cử đã đạt hàng nghìn lượt vote, nhưng vẫn cần thêm đóng góp của độc giả và những người yêu game để có thể bứt phá trong hạng mục của mình.

Khi tham gia bình chọn, độc giả sẽ được cung cấp một mã số và có cơ hội nhận thưởng là một điện thoại iPhone 15 Pro Max 256 GB. Mỗi hạng mục được bình chọn một lần và độc giả có thể bình chọn tối đa 22 lần cho 22 hạng mục. Tại lễ trao giải, ban tổ chức sẽ quay số để chọn mã số may mắn và liên hệ theo email đã đăng ký để trao thưởng.

Bình chọn Vietnam Game Awards

Vietnam Game Awards ra đời và là sự kiện đầu tiên ở Việt Nam vinh danh những cống hiến của các đơn vị, studio, cộng đồng, nhà phát hành trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp tỷ USD. Năm 2023, VGA có 14 hạng mục giải thưởng và mở rộng lên thành 22 sau một năm.

Lễ trao giải mùa thứ hai sẽ diễn ra vào tối 11/5 trong khuôn khổ Triển lãm Game Quốc tế - Vietnam GameVerse 2024 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tú Nghinh