10.000 du khách dự hội xuân Cần Giờ trong ngày đầu

Từ 15h 7/2, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu đô thị Vinhomes Green Paradise tham dự hội Xuân Cần Giờ 2026 - lễ hội Tết ven biển quy mô lớn bậc nhất tại Đông Nam Bộ với nhiều trải nghiệm độc đáo như bay khinh khí cầu, dù lượn và vườn hoa gồm 300 gốc đào, 300 gốc mai.
Tại khu vực trung tâm, 22 khinh khí cầu được bơm căng, hút nhiều người chụp ảnh, quay video, thích thú khi lần đầu được ngắm phương tiện bay này ngoài đời thật. Nhóm Thành Vinh (phường Tân Bình, TP HCM) cho biết đã chuẩn bị trang phục áo dài và sơ mi vintage, tự thuê xe xuống Cần Giờ từ sáng để kịp ánh nắng đẹp.
Nhiều người đến với hội xuân để chứng kiến màn trình diễn dù lượn trên không. Những cánh dù sải rộng, bay qua khu vực bãi biển và hạ cánh xuống gần quảng trường chính trong tiếng vỗ tay cổ vũ. "Xem trực tiếp dù lượn rất khác so với xem qua video, có cảm giác như mình cũng đang bay", Tuyết Nhung (phường Long Bình, TP HCM) nói.
Nổi bật tại khu trung tâm là vườn hoa xuân: đào từ miền Bắc và mai ở miền Nam, cùng nở rộ tạo nên không gian rực rỡ.
"Lần đầu tôi thấy khu vườn đào lớn như vậy ở Cần Giờ. Mọi năm tôi thường chụp ở Thảo Cầm Viên, năm nay muốn đổi không khí nên đi xa hơn một chút", Trần Thu Trang (phường Gia Định, TP HCM) chia sẻ.
Tại vườn mai, gốc mai Phú Quý 150 tuổi nằm ở vị trí trung tâm, hút nhiều du khách đến chụp ảnh. Xung quanh gốc mai được bày trí thêm hoa vạn thọ, mào gà. Dự kiến vào đúng Tết nguyên đán, cây bung nở tạo điểm nhấn rực rỡ sắc vàng cho lễ hội.
Cây mai điều ước treo 2.026 bao lì xì, chứa lời chúc năm mới và quà tặng dành cho khách tham quan. Hoạt động "hái lộc trên cây" diễn ra xuyên suốt ngày.
Khu trò chơi dân gian cũng thu hút đông người tham gia. Các trò kéo co, đập niêu, ném vòng, gánh lúa qua cầu diễn ra liên tục, có sự tham gia của nhiều gia đình. Tiếng trống, tiếng nhạc xuân vang khắp không gian lễ hội. Ông Nguyễn Văn Long (Cần Thạnh) nhận xét: "Không khí đông vui, có nhiều trò chơi cho trẻ con. Mấy năm rồi mới thấy Cần Giờ có lễ hội Tết lớn như thế này".
Đến 20h, không khí thêm sôi động với màn bắn pháo hoa tầm cao. Theo ban tổ chức, trong ngày khai mạc, khu đô thị Vinhomes Green Paradise đón 10.000 lượt khách, hầu hết từ TP HCM, Long An, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Sự kiện được xem là hoạt động mở đầu cho chuỗi lễ hội Tết tại khu vực phía Nam TP HCM, hướng đến phát triển mô hình du lịch văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng tại Cần Giờ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch huyện Cần Giờ cho biết Green Paradise Tet Fest là hoạt động văn hóa - du lịch có ý nghĩa, góp phần duy trì, lan tỏa các giá trị truyền thống của Tết cổ truyền. Sự kiện đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Giờ như vùng đất sinh thái xanh, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch bền vững.
Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Thanh Tâm, đại diện Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết, sự kiện "Tết ở Thiên đường xanh" nằm trong định hướng kiến tạo không gian sống xanh, bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần đến cộng đồng. Việc tổ chức lễ hội xuân quy mô lớn chỉ sau 10 tháng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đồng thời minh chứng năng lực triển khai hạ tầng điểm đến của chủ đầu tư, gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững. Đơn vị cũng hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Ngày mai, sự kiện tiếp tục diễn ra với đa trải nghiệm. Nối tiếp, không khí lễ hội kéo dài trong hai ngày 14-15/2 (27-28 tháng Chạp) với chủ đề "Tết miền Trung - Gắn kết chào lộc xuân". Ngày 18-22/2 (mùng 2 đến mùng 6 Tết), lễ hội bước vào giai đoạn cao điểm với chủ đề "Tết miền Bắc - Du xuân, hái lộc, lì xì". Chuỗi sự kiện khép lại vào ngày 28/2 (12 Tết) với chương trình "Du xuân vui hội tháng Giêng".
Thái Anh
Ảnh: Quỳnh Trần