10.000 du khách dự hội xuân Cần Giờ trong ngày đầu

Từ 15h 7/2, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu đô thị Vinhomes Green Paradise tham dự hội Xuân Cần Giờ 2026 - lễ hội Tết ven biển quy mô lớn bậc nhất tại Đông Nam Bộ với nhiều trải nghiệm độc đáo như bay khinh khí cầu, dù lượn và vườn hoa gồm 300 gốc đào, 300 gốc mai.

Tại khu vực trung tâm, 22 khinh khí cầu được bơm căng, hút nhiều người chụp ảnh, quay video, thích thú khi lần đầu được ngắm phương tiện bay này ngoài đời thật. Nhóm Thành Vinh (phường Tân Bình, TP HCM) cho biết đã chuẩn bị trang phục áo dài và sơ mi vintage, tự thuê xe xuống Cần Giờ từ sáng để kịp ánh nắng đẹp.