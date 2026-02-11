1.041 người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 là 1.041 người, với 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy vừa ký ban hành báo cáo Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 là 1.041 người, đạt tỷ lệ 2,08 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Mức này đã đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã phân bổ 975 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 34 tỉnh, thành phố, tương đương 1,95 lần số đại biểu dự kiến được bầu.

Trong đó, người ứng cử là phụ nữ 471 người, tỷ lệ 45,24%; người ứng cử dưới 40 tuổi 228, tỷ lệ 21,9%; người dân tộc thiểu số 229; người ứng cử là người ngoài Đảng 95. Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa 15 tái cử 145 người, tỷ lệ 29%.

Các đại biểu Quốc hội khóa 15 tại phiên họp ngày 11/12/2025. Ảnh: Hoàng Phong

Mặt trận Tổ quốc cho biết phía các cơ quan Đảng 10 người; Cơ quan Chủ tịch nước 2 người; cơ quan của Quốc hội 145 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ 15 người. Số đại biểu ứng cử thuộc Bộ Quốc phòng 14 người; Bộ Công an 3 người; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước mỗi nơi có 1 người được giới thiệu ứng cử. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 25 người.

Trong số 217 người được giới thiệu ứng cử ở Trung ương có 138 người tái cử, trong đó trình độ đại học 28, trên đại học 189.

Đối với 824 người ứng cử do địa phương giới thiệu, 420 người là nữ, trong đó tỉnh, thành phố có tỷ lệ phụ nữ ứng cử cao gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa. Người ứng cử là người ngoài Đảng 90; người ứng cử dưới 40 tuổi là 227, người tự ứng cử 23. Có 381 người tốt nghiệp đại học; trên đại học là 488 và 21 người dưới đại học.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật. Kết quả thể hiện sự thống nhất cao trong thảo luận, lựa chọn, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, theo sự phân bổ về cơ cấu, thành phần, số lượng. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết 5.078 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, giảm 34 người so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đạt tỷ lệ bình quân là 1.98 lần trên số đại biểu được bầu. 2.671 người có trình độ trên đại học; 2.619 người đại học và dưới đại học là 186 người.

Sơn Hà