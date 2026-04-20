1.000 người tham gia giải đi bộ ven biển Cần Giờ

Trên cung đường, nhiều gia đình nắm tay nhau cùng đi. Nhóm có trẻ nhỏ lựa chọn nhịp độ chậm, không đặt nặng thành tích về đầu mà kỳ vọng các thành viên có trải nghiệm đáng nhớ.

Gia đình anh Pramanik Shashi Kant cùng vợ là chị Cao Thị Thanh Tâm và con gái 3 tuổi, cư dân Vinhomes Central Park, tham gia cự ly 2 km. Anh cho biết đã sống tại Việt Nam hơn 11 năm và từng tham gia nhiều hoạt động thể thao, nhưng đây là lần đầu đến Cần Giờ. "Không khí rất trong lành, gió mát và dễ chịu. Con gái chúng tôi hào hứng khi được đi bộ cùng bố mẹ", anh nói. Gia đình chọn đi chậm để bé có thể tự bước những đoạn ngắn trên cung đường.