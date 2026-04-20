1.000 người tham gia giải đi bộ ven biển Cần Giờ

Cung đường nằm trong nội khu đô thị, liền kề biển nên đón nhiều gió và thoáng đãng. Ngoài kề biển, đô thị hưởng lợi từ đặc điểm khí hậu Cần Giờ với diện tích rừng ngập mặt lớn, giúp không khí trong lành, nhiệt độ ổn định và môi trường thoáng đãng, phù hợp hoạt động tham quan, thể thao ngoài trời.
Về đích sớm nhất cự ly 3,04 km là nhóm sinh viên Đại học Thể dục Thể thao gồm Nguyễn Thành Trung và các bạn. Trung cho biết trước đây thường tham gia các giải chạy, lần này thử sức với đi bộ. "Cung đường gần biển nên dễ chịu, mang lại trải nghiệm khác biệt", Trung nói. Anh cho biết thời gian tới sẽ thường xuyên đến đây vào cuối tuần để rèn tập luyện.
Ở cự ly 2 km là Thanh Xuân (sinh năm 2011), học sinh lớp 9 tại TP HCM về đích đầu tiên. Em tự đăng ký tham gia và đi xe bus đến Cần Giờ để tham gia giải. "Đường đi khá mát, dễ đi. So với trong thành phố, ở đây thoáng hơn nên em đi nhanh hơn", Xuân nói. Em cho biết thường xuyên chạy bộ, xem đây là hoạt động thường kỳ vào cuối tuần.
Ban tổ chức cũng vinh danh 10 vận động viên về đích sớm nhất và trao danh hiệu Đại sứ Vin New Horizon Cần Giờ. Top 10 được mời tham gia trồng cây xanh tại khu vực dự án, gắn biển tên và theo dõi quá trình phát triển, như dấu ấn gắn bó lâu dài với không gian sinh thái.
Ông Lê Ngọc Hiếu, Giám đốc Ban quản lý Vinhomes Green Paradise, cho biết giải đi bộ "Green Family Walk - Đồng hành tiến bước - Di sản xanh truyền đời" thuộc chuỗi hoạt động Green Family Week, nhằm tạo ra không gian gắn kết gia đình thông qua các hoạt động rèn luyện thể chất và trải nghiệm thiên nhiên tại Cần Giờ. Hai cự ly chương trình được thiết kế phù hợp sức khỏe của người cao tuổi lẫn thế hệ trẻ, qua đó thúc đẩy sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình.
Ông Hiếu nói thêm, qua hoạt động này, Vinhomes hướng đến mục tiêu phát triển các đại đô thị bền vững, nơi con người là trung tâm và môi trường sống hài hòa với hệ sinh thái. Dự án Vinhomes Green Paradise được giới thiệu như hình mẫu cho lối sống xanh, hiện đại và giàu giá trị tinh thần.
Từ sáng sớm, nhiều gia đình, bạn trẻ đã đến sự kiện, chuẩn bị sẵn sàng cho giải đi bộ, hào hứng check-in sau khi nhận bib. Điểm đặc biệt là giải chạy phát bib kèm với Quốc kỳ Việt Nam, gợi nhắc về đại lễ 30/4 sắp tới.
Thái Anh
Ảnh: Thanh Tùng