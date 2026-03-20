Zilli ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

Hà NộiCửa hàng ở Lý Thái Tổ là cơ sở đầu tiên ở Việt Nam và 46 trên thế giới, giúp dòng Haute Couture tiếp cận hàng triệu quý ông trong nước.

Không gian Zilli Lý Thái Tổ rộng 180 m2, toát lên vẻ trang nhã, riêng tư, phản chiếu bản sắc thương hiệu - đề cao sự kín đáo, yếu tố thủ công và dịch vụ cá nhân hóa. Mọi người có thể khám phá nhà mẫu qua trải nghiệm được thiết kế riêng, phù hợp nhu cầu của giới tinh hoa.

Không gian cửa hàng. Ảnh: Zilli

Tương tự các chi nhánh toàn cầu, cửa hàng tại Việt Nam cung cấp ba dịch vụ chính. Thứ nhất là tư vấn phong cách đặc quyền, quý khách hàng có thể khám phá các bộ sưu tập mới nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Thứ hai là dịch vụ may đo (made-to-measure), chuyên viên sẽ tư vấn chuyên sâu mọi dòng sản phẩm - từ trang phục dạo phố, trang trọng đến phụ kiện. Theo người đại diện thương hiệu, mỗi sản phẩm được chế tác từ vật liệu quý hiếm bằng kỹ thuật độc quyền, đảm bảo thiết kế đó là "tuyên ngôn duy nhất về kỹ nghệ savoir-faire (sự khéo léo) của Zilli".

Thứ ba là đặc quyền tiếp cận - cơ hội sở hữu các bộ sưu tập giới hạn, dịch vụ đặc trưng dành riêng cho khách VIP.

Thương hiệu chú trọng chất liệu cao cấp, kỹ thuật độc quyền phát triển qua nhiều thập niên. Ảnh: Zilli

Khởi nguồn tại Lyon, Pháp vào năm 1965, nhà mốt định hình tầm nhìn độc bản về thời trang nam xa xỉ, nhấn vào kỹ nghệ thủ công bậc thầy từ các xưởng may (ateliers) ở Pháp, Italy.

Theo đại diện thương hiệu, nhờ tuyển chọn khắt khe chất liệu quý hiếm, chú trọng chi tiết và hướng đến "sự hoàn hảo", Zilli dần được xem là chuẩn mực trong thế giới phục trang nam cùng khái niệm "Peak Luxury" (đỉnh cao của sự sang trọng).

Nét đặc trưng thương hiệu là những chiếc áo khoác da (blousons), kỹ thuật may đo và kỹ nghệ savoir-faire riêng biệt, thu hút các quý ông sành điệu toàn cầu - nhóm trân trọng vẻ thanh nhã, tính nguyên bản cùng sự tinh tế, giúp họ tự tin làm chủ cuộc đời mình.

Áo khoác da là dòng nổi bật nhất của thương hiệu. Ảnh: Zilli

Nói về chiến lược đưa kỹ nghệ thủ công đến khách hàng trong nước, đại diện MD Luxury, đơn vị phân phối Zilli tại Việt Nam, cho biết: "Tham vọng của chúng tôi là giúp các quý ông trải nghiệm nội tại, chiều sâu về nhà mẫu - nơi sự thanh lịch, bí quyết savoir-faire và sự xa xỉ đương đại được biểu đạt bằng sự tinh tế".

Cửa hàng trên đường Lý Thái Tổ giúp Zilli tiếp tục củng cố vị thế ở châu Á, đồng thời thiết lập cuộc đối thoại đặc quyền với khách tinh hoa, có gu thưởng lãm tinh tế tại Việt Nam. Từ đó mở cánh cửa tiến vào thế giới của nhà mẫu và hành trình theo đuổi "sự hoàn hảo".

