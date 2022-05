Biểu tượng thời trang Zendaya chọn thiết kế gợi cảm của Công Trí khi quay quảng cáo.

Zendaya diện đồ xẻ ngực, xuyên thấu của Công Trí Zendaya diện thiết kế của Công Trí (diễn viễn xuất hiện ở phút thứ: 0:22). Cô xuất hiện bên minh tinh Anne Hathaway. Video: Bulgari

Ngôi sao Spider-Man: No Way Home diện jumpsuit thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của Công Trí. Mẫu thiết kế màu đen làm lụa satin, nhấn vào phần cổ khoét sâu, tay bồng làm từ vải tơ xuyên thấu. Phần thân dưới được làm từ chất liệu faille giúp đứng phom. Trang phục được hoàn thiện trong 56 tiếng, sử dụng kỹ thuật drapping các nếp vải để tạo phom và độ rút nhún ở tỷ lệ hoàn hảo.

Từ đầu tháng, êkíp phía Zendaya liên hệ với Công Trí. Họ chọn mẫu số 44 trong bộ sưu tập vì phù hợp ý tưởng truyền tải hình ảnh người phụ nữ sang trọng, quyền lực.

Phim thời trang Unexpected Wonders của Bulgari được quay tại Rome, Italy do đạo diễn Paolo Sorrentino thực hiện, ra mắt hôm 24/5. Video thể hiện hình ảnh Zendaya và Anne Hathaway thoải mái, vui vẻ trò chuyện trong không gian cổ điển.

Sinh năm 1996, Zendaya có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake it Up... Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" nhờ phim Euphoria. Năm ngoái, cô được CFDA vinh danh là Biểu tượng thời trang Mỹ.

Công Trí sinh năm 1978 tại Đà Nẵng, hiện là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, anh chinh phục hàng loạt ngôi sao trong nước và sao Hollywood trong những năm gần đây, như: Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, Rosé (Blackpink), Rebecca Ferguson... Các bộ sưu tập của anh từng được trình diễn ở Tokyo và New York Fashion Week.

Ý Ly