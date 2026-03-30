Zalo nhận bằng khen cho ứng dụng cảnh báo, ứng phó thiên tai

Nền tảng Zalo được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao bằng khen cho đóng góp trong việc hỗ trợ truyền tải thông tin cảnh báo và ứng phó thiên tai trong nhiều năm qua.

Lễ trao tặng diễn ra tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Hà Nội) ngày 11/3. Bằng khen ghi nhận những đóng góp của Zalo trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý và cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo, hỗ trợ người dân ứng phó với các tình huống thiên tai.

[Đại diện Zalo (vị trí thứ 2 bên phải) nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Zalo

Năm 2025, trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, Zalo đã giúp các bản tin cảnh báo mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét hay sạt lở đất được lan tỏa nhanh chóng đến nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt với những khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo. Thông qua hệ thống Zalo Official Account và Zalo Mini App, các tin tức khẩn cấp có thể được gửi tới hàng triệu người dùng chỉ trong vài phút, giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh hoặc sơ tán khi cần thiết.

Zalo Official Account cung cấp các bản tin cảnh báo khẩn cấp tới hàng triệu người dùng. Ảnh: Zalo

Zalo đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng trên cả nước, như Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Sở Thông tin Truyền thông TP Hà Nội, Tổng Đài 1022 Đà Nẵng và một số đơn vị tỉnh, thành khác để đưa thông tin phòng, chống thiên tai được hiệu quả.

Từ năm 2020 đến năm 2025, Zalo đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi gần một tỷ thông báo cảnh báo thiên tai tới người dân tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, góp phần nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng. Riêng trong năm 2025, tổng cộng đã có 536.181.071 tin nhắn cảnh báo khẩn cấp được gửi đến người dân.

[Zalo SOS giúp người dân gửi yêu cầu hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: Zalo

Bên cạnh các kênh cảnh báo, nền tảng này cũng phát triển tính năng Zalo SOS nhằm hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Người dùng có thể chia sẻ trạng thái an toàn hoặc gửi yêu cầu trợ giúp trực tiếp trên ứng dụng, đồng thời kết nối với tổng đài khẩn cấp 112 khi cần thiết.

Trong thời điểm siêu bão Yagi năm 2024, tính năng này ghi nhận hơn 586.000 người chia sẻ trạng thái an toàn, đồng thời hỗ trợ hàng chục nghìn trường hợp kết nối cứu trợ và liên hệ khẩn cấp.

Tính chung cho toàn bộ các đợt thiên tai diễn ra trong năm 2025, tính năng Zalo SOS đã ghi nhận 651.000 người chia sẻ trạng thái "tôi đã an toàn", khoảng 82.000 người gửi yêu cầu hỗ trợ và gần 73.000 cuộc gọi được kết nối tới tổng đài 112.

Đến cuối tháng 11/2025, khi nhiều địa phương đối mặt với tình hình bão lũ nghiêm trọng, đội ngũ Zalo đã cấp tốc cập nhật tính năng "Bản đồ" vào Zalo SOS trong vòng 24 giờ để hỗ trợ hoạt động kết nối cứu hộ, cứu nạn trong thời khắc nguy cấp. Chỉ sau 7 ngày triển khai, Bản đồ Zalo SOS ghi nhận 13,9 triệu lượt tiếp cận, 5.500 người thông báo đang gặp nguy hiểm và 11.300 cuộc gọi khẩn cấp đến tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa.

Đại diện đơn vị cho biết bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Zalo trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các nền tảng số trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam.

Yên Chi