Zalo: 'Nền tảng chủ động không lưu trữ nội dung tin nhắn, cuộc gọi'

Zalo khẳng định không lưu trữ tin nhắn, cuộc gọi, và cam kết không sử dụng nội dung này cho mọi mục đích, đồng thời đang xin phép triển khai mã hóa đầu cuối.

Trong thông báo gửi đến người dùng chiều 31/12 về các điều khoản sử dụng Zalo, nền tảng trả lời một số câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng và các một số thay đổi trong điều khoản sử dụng mới đây.

Biểu tượng ứng dụng Zalo trên điện thoại, tháng 12/2025. Ảnh: Lưu Quý

Liên quan đến các dữ liệu như trong Điều khoản sử dụng, Zalo cho biết trong quá trình vận hành, nền tảng cần một số dữ liệu để cung cấp cho các tính năng ứng dụng, đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định, và bảo mật tài khoản.

Đồng thời để vận hành đúng quy định, Zalo chỉ có thể xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ khi có sự đồng ý của người dùng với Điều khoản sử dụng. Đây là lý do nếu người dùng không đồng ý điều khoản, họ không có quyền xử lý dữ liệu liên quan và sẽ phải xóa dữ liệu trước đây của người dùng.

Với thông tin CCCD, Zalo cho biết "chỉ được thu thập trong một số trường hợp giới hạn khi cần xác minh, bảo vệ tài khoản, chống lừa đảo" và việc xử lý thông tin này "tuân thủ quy định của pháp luật".

Về các lo ngại liên quan đến việc chia sẻ với bên thứ ba, Zalo nói việc này chỉ được thực hiện khi người dùng chủ động xác nhận. Ví dụ, khi truy cập vào các ứng dụng bên thứ ba, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình để người dùng có thể quyết định chia sẻ thông tin cho ứng dụng đó. Đồng thời, người dùng luôn có thể xem và rút lại quyền chia sẻ dữ liệu của mình tại mỗi ứng dụng ở mục Quản lý quyền trong Zalo.

"Zalo chủ động không lưu trữ nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân", câu trả lời có đoạn, đồng thời nền tảng cam kết không sử dụng nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân cho mọi mục đích.

Ngoài ra, nền tảng cho biết hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin. Họ cũng đang thực hiện thủ tục xin phép cơ quan chức năng để triển khai mã hóa đầu cuối (E2EE), qua đó tăng cường bảo mật cho các hội thoại cá nhân trên Zalo.

Những ngày qua, Zalo bị chỉ trích khi cập nhật điều khoản sử dụng mới. Thông báo hiện bất ngờ giữa lúc cần nhắn tin, khiến nhiều người bối rối hoặc khó chịu vì cảm giác bị "ép" chấp thuận. Trong trường hợp từ chối, Zalo cho biết sẽ xóa tài khoản và dữ liệu của người dùng trong 45 ngày.

Khảo sát của VnExpress từ ngày 28 đến chiều 31/12 với hơn 28.000 lượt tham gia cho thấy 86% người được hỏi phản đối cách làm của Zalo, cho rằng nền tảng nên có cách thông báo khác; 10% coi việc này "bình thường" vì các nền tảng khác vẫn cập nhật mà không thông báo cho người dùng.

Zalo là nền tảng tin nhắn, mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất Việt Nam với khoảng 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, với gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, theo báo cáo từ nền tảng. Còn theo tổng kết năm 2025 của nền tảng hạ tầng Internet Cloudflare, Zalo là công cụ nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, đồng thời ghi dấu trên bản đồ Internet thế giới khi vào top 10 dịch vụ nhắn tin được sử dụng nhiều, được thống kê qua dịch vụ VPN 1.1.1.1.