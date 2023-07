Yuanhang Y6 - xe điện sạc 10 phút chạy 300 km

Trung QuốcMẫu sedan thuần điện trang bị nhiều công nghệ mới, có thể chạy thêm 300 km chỉ sau 10 phút sạc, giá từ 45.900 USD.

Yuanhang - thương hiệu con của Dayun Group, trụ sở ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây - định vị Y5 là sedan cỡ D hạng sang. Xe dài 5.270 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.500 mm và trục cơ sở 3.130 mm.

Ngoại hình của Y6 mang vẻ thuôn nuột với nhiều đường bo tròn, đuôi xe vuốt xuôi kiểu coupe, đèn pha chữ L đặc trưng của thương hiệu, tay nắm dạng ẩn.

Yuanhang Y6 - sedan thuần điện có thể chạy đến 1.020 km mỗi lần sạc đầy. Ảnh: Autohome

Nội thất của mẫu sedan điện tràn ngập công nghệ với thiết kế tập trung vào người lái. Màn hình điều khiển trung tâm kích thước 17,38 inch nằm dọc và rất ít nút bấm. Gần như tất cả mọi tính năng đều thực hiện qua màn hình này. Đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch. Màn hình HUD thực tế ảo kích thước 70 inch. Hệ điều hành AliOs do Alibaba Cloud phát triển.

Yuanhang Y6 bán ra với hai phiên bản: dẫn động cầu sau và 4 bánh. Bản cầu sau có hai thông số hành trình: 720 hoặc 810 km. Xe tăng tốc 0-100 km/h sau 5,9 giây. Bản dẫn động 4 bánh tăng tốc chỉ mất 3,2 giây, với các dải hành trình 620 km, 720 km và 1.020 km. Các phiên bản đều có thể sạc nhanh 800 V trong 10 phút giúp xe chạy thêm 300 km.

Màn hình điều khiển trung tâm đặt dọc, đồng hồ kỹ thuật số, vô-lăng hai chấu đáy phẳng. Ảnh: Yuanhang

Yuanhang - mới thành lập năm 2022 và định vị là thương hiệu xe điện cao cấp - từng công bố những kế hoạch tham vọng. Hãng cho biết sẽ ra mắt 4 mẫu xe trong năm nay: Y7 sedan, Y6 sedan, H8 SUV và H9 SUV. Cả 4 sản phẩm đều dựa trên nền tảng BHD (Beyond the Horizon of Drive) của Yuanhang. Các xe đều sử dụng hệ điều hành AliOS của Alibaba và Huawei là nhà cung cấp linh kiện cho nền tảng xe điện.

Mẫu Yuanhang Y6 sẽ bán ra trong tháng 8, mức giá 45.900-73.800 USD. Mẫu SUV H8 cũng bán ra cùng tháng, giá từ 48.700 USD và hành trình dài nhất 950 km mỗi lần sạc.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)