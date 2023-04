YouNet Media vinh danh thương hiệu hoạt động xuất sắc trên mạng xã hội

YouNet Media vinh danh 44 thương hiệu hoạt động truyền thông ấn tượng trên mạng xã hội năm 2022 và mùa Tết 2023.

Theo dữ liệu của YouNet Media, năm 2022 có hơn 1 tỷ 242 triệu thảo luận trên mạng xã hội, chỉ tính trên 6 ngành hàng sôi động nhất (bia, sữa bột, sữa nước, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại điện tử). Số liệu trên cho thấy các nhãn hàng chú trọng đổi mới, sáng tạo nội dung trên Mạng xã hội nhằm tạo kết nối sâu sắc với người dùng.

Danh sách YMI Brand of the Year 2022 (thương hiệu nổi bật nhất mạng xã hội năm 2022) gọi tên Tiger, Heineken, Larue (ngành bia); Nutifood GrowPlus+, NAN, Friso (sữa bột); Milo, Dutch Lady, Vinamilk (sữa nước); VIB, VPBank, ACB (ngân hàng); Generali, Prudential, FWD (bảo hiểm ); Shopee, Lazada, Tiki (thương mại điện tử). Xem chi tiết tại đây.

Nutifood Grow Plus+ đứng đầu bảng xếp hạng YMI Brand of the Year 2022 ngành sữa bột.

Tết Nguyên đán là dịp các nhãn hàng, đại lý ngành quảng cáo, marketing đẩy mạnh chiến lược truyền thông nhằm thu hút người dùng trên đa nền tảng, từ đó thúc đẩy doanh số, gia cố vị trí trên thị trường.

Dữ liệu YouNet Media ghi nhận trong 2,5 tháng (1/12/2022 đến 15/2/2023), có 123 chiến dịch Tết Quý Mão 2023, với 115 thương hiệu thuộc 22 ngành hàng, tạo ra 25.961.733 thảo luận trên mạng xã hội (tăng 21% so với cùng kỳ).

Danh sách YMI Top 10 Campaign Tết 2023 on Social Media (10 chiến dịch Tết 2023 xuất sắc trên mạng xã hội) gồm: "Nâng Tiger, khai xuân bản lĩnh" (Tiger); "Mở kết nối bất ngờ" (Heineken); "Hứng lộc ví vàng - Tết triệu tỷ phú" (ZaloPay); "Mẹo chill, phiêu lễ đã" (Strongbow); "Đón Tết yêu đời" (Larue); "Nhà có Sunlight, mẹ có Tết vẹn toàn" (Sunlight); "Ngồi chung đón Tết" (Bia Việt); "Tết dẫu đổi thay, diệu kỳ vẫn ở đây" (Coca Cola); "Tết tròn Tết vui" (Home Credit); "Tinh túy vị xuân, ấm nồng bếp mẹ" (Knorr). Xem chi tiết tại đây.

VIB đứng top 1 bảng xếp hạng YMI Brand of the Year 2022 ngành ngân hàng.

YouNet Media thu thập thảo luận, dữ liệu liên quan thương hiệu, chiến dịch trên các mạng xã hội phổ biến nhất, qua nền tảng SocialHeat. Hệ thống gồm hai nhóm chính: Brand Ranking (có bảng xếp hạng hàng tháng - YMI Brand of the Month và hàng năm - YMI Brand of the Year); Campaign Ranking (Tet Campaign Ranking).

Kết quả xếp hạng dựa trên 4 chỉ số: Brand/Campaign Mention Score (lượng thảo luận nhắc tên thương hiệu/chiến dịch), Sentiment Index (mức độ yêu thích của người dùng trên Social Media), Total Buzz Score (tổng thảo luận được tạo ra) và Audience Scale Score (lượng người dùng thực tế tạo nên thảo luận).

"Trong bối cảnh chuyển động không ngừng của mạng xã hội, chúng tôi liên tục cải tiến và mở rộng bảng xếp hạng nhằm ghi nhận, đánh giá chính xác nỗ lực của các thương hiệu trên Social Media", đại diện YouNet Media cho hay.

(Nguồn: YouNet Media)