Đánh dấu lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam, YOO Inspired by Starck (thành viên YOO Group - thương hiệu thiết kế nhà ở lớn nhất thế giới) đã lựa chọn hợp tác với Tập đoàn Hưng Thịnh để ra mắt bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu tại phân khu Hollywood Hills, thuộc MerryLand Quy Nhơn.

- Ông đánh giá như thế nào về sự hợp tác với Tập đoàn Hưng Thịnh trong lần đầu "chào sân" của YOO tại thị trường Việt Nam?

- Chúng tôi đã tìm kiếm cơ hội ở châu Á và Việt Nam trong nhiều năm qua. YOO nhận thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng khi nhu cầu của phân khúc này ghi nhận sự gia tăng lớn. Chúng tôi may mắn khi tìm được một dự án phù hợp với một nhà phát triển bất động sản xứng tầm để mang thương hiệu YOO Inspired by Starck đến Việt Nam. Những căn biệt thự tinh tế với tầm nhìn tuyệt mỹ ra đại dương tại phân khu Hollywood Hills (MerryLand Quy Nhơn) sẽ là lời "chào sân" từ thương hiệu YOO Inspired by Starck gửi đến nhà đầu tư Việt Nam.