Yoga cười giúp người phụ nữ lạc quan chống ung thư vú

Hong KongNhờ yoga cười, Vincy Chau sống vui vẻ và tự tin, vượt qua cú sốc khi được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn ba.

Sau khi trải qua đợt điều trị ung thư vú giai đoạn ba vào năm ngoái, Vincy Chau, 41 tuổi, cảm thấy bi quan về tương lai. Dù tin tưởng hóa trị, xạ trị kết hợp phẫu thuật sẽ giúp cô đánh bại căn bệnh, nhưng người phụ nữ vẫn lo sợ ung thư quay trở lại. Khi được bác sĩ tâm lý khuyên làm những điều giúp bản thân vui vẻ, Vincy đã lên mạng tìm kiếm và phát hiện bộ môn yoga cười

Cô đã đăng ký tập thử, nhưng thay vì tham gia một lớp học thông thường, Vincy đóng tiền nhầm cho một khóa học trở thành huấn luyện viên. Cô nhận thấy khóa học thật kỳ lạ ngay trong những giờ đầu tiên.

"Chúng tôi giống như những đứa trẻ, chơi đùa và hành động kỳ cục. Chúng tôi cũng phải giả vờ cười, trông rất ngớ ngẩn", cô kể lại. Dần dần, người phụ nữ thả lỏng bản thân và đạt được kết quả tích cực.

"Nụ cười của tôi từ giả tạo thành chân thật. Tiếng cười của tôi chuyển từ cố ý sang ngẫu nhiên và sự căng thẳng trong cơ thể tôi tan biến", Vincy chia sẻ. Cô hoàn thành khóa học với tư cách là một huấn luyện viên yoga cười đạt chuẩn và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Yoga cười là một bài tập aerobic được bác sĩ Ấn Độ Madan Kataria giới thiệu vào năm 1995. Khái niệm của bài tập dựa trên các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng cơ thể không thể phân biệt giữa tiếng cười cố ý và tiếng cười thực sự. Vì vậy, chúng ta sẽ nhận được những lợi ích như nhau về tâm sinh lý từ cả hai hành động cười này.

Alex Lo, người sáng lập Học viện Yoga cười Hong Kong, nói: "Yoga cười không liên quan đến chuyện hài hay hài kịch. Thay vào đó, chúng tôi kết hợp tiếng cười cố ý và các chuyển động vui tươi với các bài tập thở".

Lo cho biết các bài tập thở giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường cung cấp oxy cho các tế bào của cơ thể. Đồng thời, yoga cười cải thiện tâm trạng của một người trong vài phút, giảm căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch.

Theo Michael Titze, nhà tâm lý học người Đức và là người tiên phong trong liệu pháp hài hước, tràng cười mạnh mẽ sẽ kích thích quá trình hô hấp, làm máu dồn lên da đầu và mặt, giúp giãn mạch máu, kích hoạt tuyến lệ.

Khi bạn cười, tim cũng được kích thích như thể thực hiện các hoạt động thể chất vất vả, chẳng hạn chạy bộ hoặc chèo thuyền. Đồng thời, phổi được cung cấp máu giàu oxy, các tuyến tiêu hóa được kích thích và cơ hoành được kích hoạt mạnh đến mức nó rung lên theo đúng nghĩa đen.

"Điều này giống như việc xoa bóp mạnh các cơ quan nội tạng của chúng ta. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta ôm bụng vì cười", Titze giải thích thêm.

Khi chúng ta cười, não sẽ sản xuất các hormone có tên gọi endorphin, giúp ngăn chặn nhận thức về cơn đau và tăng cảm giác hạnh phúc. Trạng thái thư giãn xuất hiện sau tiếng cười, giúp huyết áp giảm dần, và nhịp nhịp tim cũng chậm lại cùng với cơ bắp thả lỏng.

Titze nói rằng tiếng cười sảng khoái đã được chứng minh là giúp ích cho hệ thống miễn dịch. Ví dụ, cười có thể giúp số lượng tế bào chống lại bệnh ung thư và tim mạch tăng lên.

Tiếng cười cũng có sức mạnh bảo vệ chúng ta khỏi tác động tiêu cực của những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, giận dữ hay trầm cảm. Titze, người đã viết một số cuốn sách về sự hài hước và sức khỏe, giải thích điều này là do tiếng cười mang lại sự thay đổi trong quan điểm, cho phép chúng ta nhìn nhận mọi thứ bớt nghiêm túc hơn.

"Một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn nhiều so với cuộc sống của một người trưởng thành. Một cuộc khảo sát đã kết luận trẻ mầm non cười tới 400 lần một ngày, cao ít nhất là gấp 10 lần so với người lớn", Titze nói.

Titze cũng tin rằng chúng ta có thể cười để xua tan căng thẳng. Căng thẳng thẳng mãn tính sẽ tác động đến hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng tiêu cực đến hô hấp, hệ tim mạch và hoạt động của cơ xương. Tiếng cười, đặc biệt nếu cười nhiều và to, giúp giảm bớt phản ứng căng thẳng này.

Nghiên cứu của Trung tâm Y khoa thuộc Đại học Maryland ở Mỹ cho thấy cười khoảng 15 phút mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ đau tim. Tiếng cười dường như làm cho lớp tế bào bên trong của mạch máu, được gọi là nội mạc, mở rộng để tăng lưu lượng máu. Theo một nghiên cứu năm 2018 của các nhà nghiên cứu ở Lebanon và Ai Cập, liệu pháp cười có hiệu quả trong việc trì hoãn các biến chứng tim mạch của bệng tiểu đường type 2.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Rheumatology, phát hiện ra rằng tiếng cười làm giảm viêm ở những người bị viêm khớp dạng thấp.

Titze nói rằng tiếng cười tự nhiên, tức bật ra bất chợt và không tuân theo bất cứ quy tắc nào, có tác động tích cực nhất. Để cười nhiều và tự nhiên hơn, mọi người nên xem phim hài, gặp gỡ những người khiến chúng ta cười. Titze nói thêm rằng yoga cười cũng hiệu quả vì nó cho phép bạn cười to mà không cần kiềm chế.

Vincy, người đang bình phục từ bệnh ung thư, rất biết ơn vì đã tình cờ biết đến yoga cười cách đây một năm. Cô đã tham gia các buổi học yoga cười hai lần một tháng, với tư cách là học viên hoặc huấn luyện viên.

Yoga cười không chỉ cải thiện cảm xúc hạnh phúc của cô, mà còn giúp Vincy mở rộng tấm lòng để giúp đỡ người khác cảm thấy tốt hơn.

"Thật tuyệt khi được vui chơi và cười sảng khoái như lúc còn nhỏ. Cuộc sống của chúng ta quá bận rộn và bị cuốn vào những vấn đề của bản thân đến nỗi chúng ta quên mất việc cười. Nhưng điều quan trọng là hãy buông bỏ những lo lắng và vui lên vì tiếng cười là thức ăn cho tâm hồn", cô chia sẻ.

