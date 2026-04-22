Yijing X9 - SUV cỡ lớn của Huawei lộ diện

Mẫu xe gầm cao mới của hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc trang bị nhiều công nghệ.

Hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei hé lộ thương hiệu xe mới mang tên Yijing và tên mẫu SUV là X9. Yijing X9 sẽ ra mắt chính thức tại Hội nghị công nghệ hệ sinh thái Huawei Qiankun ngày 23/4 và giới thiệu trước công chúng tại triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 ngày 24/4, theo Autohome.

SUV cỡ lớn mới - Yijing X9 của hãng công nghệ Huawei lộ diện. Ảnh: Yijing

Tân binh Yijing X9 có chiều dài 5,3 m và trục cơ sở dài 3,1 m và hãng định vị là một chiếc SUV cỡ lớn cấu hình 6 chỗ (2+2+2). X9 sẽ thừa hưởng những công nghệ mới nhất từ hãng mẹ Huawei, như hệ điều hành HarmonyOS thế hệ mới và LiDAR hình ảnh chùm tia kép 896 dòng mới nhất.

Từ hình ảnh hé lộ cho thấy, X9 trang bị cụm đèn trước kiểu phân tầng, đèn ban ngày đặt ở trên và liên kết thành một dải LED mỏng toàn chiều rộng xe và đèn pha phía dưới thiết kế nằm ngang. Ngoại hình trang trí hai tông màu, tay nắm cửa dạng ẩn, vành thiết kế đa chấu. Cụm đèn hậu LED có kiểu dáng tương tự đèn pha.

Bên cạnh đó, xe trang bị đèn màu xanh đặc biệt - báo hiệu rằng xe đang lái tự động ở chế độ Autopilot - tuy nhiên hệ thống này vẫn cần người điều khiển sẵn sàng can thiệp khi hệ thống gặp khó khăn trên đường.

Hãng xe Trung Quốc chưa công bố hệ truyền động cho Yijing X9. Giới truyền thông của quốc gia này nhận định X9 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) và dự đoán giá dưới 50.000 USD.

Triễn lãm ôtô Bắc Kinh 2026 (Beijing Auto Show hay Auto China) diễn ra từ ngày 24/4-3/5.

Minh Vũ